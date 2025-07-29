رامون ميريز.. القتال من أجل البقاء مع الجزيرة

ضاعف الأرجنتيني رامون ميريز، مهاجم فريق الجزيرة، جهوده خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مظهراً روحاً قتالية عالية عكست رغبته الصريحة في كسب ثقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل البقاء في كشوف النادي للموسم الثاني، مع طموح بتقديم أداء أفضل يلبي تطلعات الجماهير ويساهم به مع التتويج بالألقاب.

وكان ميريز «28 عاماً» قد انضم إلى «فخر أبوظبي» صيف العام الماضي قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، وسط آمال كبيرة من إدارة النادي وجماهيره بالنظر إلى سيرته الذاتية الحافلة، إذ توّج هدافاً للدوري الكرواتي في الموسم قبل الماضي برصيد 18 هدفاً، واشتهر بصداقة قوية مع شباك المنافسين التي لا تسلم من أهدافه في غالبية المواجهات التي يخوضها، كما أنه يتمتع بطول القامة والبنية القوية والمهارة العالية ويجيد إحراز الأهداف بالقدمين والرأس، ما دفع الجزيرة للتعاقد معه لمدة ثلاث سنوات.

وخلال موسمه الأول مع الجزيرة، شارك ميريز في 32 مباراة بمختلف المسابقات المحلية، أحرز خلالها 13 هدفاً، منها 6 أهداف في 22 مباراة بالدوري، وهو معدل لم يرتقِ لتطلعات الجماهير التي كانت تنتظر منه مردوداً أكبر، الأمر الذي جعله عرضة للانتقادات، ووصلت بعض الأصوات للمطالبة بالاستغناء عنه والتعاقد مع مهاجم جديد يساهم في قيادة الفريق إلى منصات التتويج التي يتطلع إليها النادي.

ويعي المهاجم الأرجنتيني أن وجوده حالياً ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا لا يعني ضمان استمراره، وخصوصاً في ظل تصريحات جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي للنادي، التي أكد فيها وجود مفاوضات مع مهاجم جديد بمستوى عالٍ، قد يتم قيده سواء في فئة الأجنبي أو المقيم، ما يزيد من حدة المنافسة ويهدد مكان ميريز في التشكيلة الأساسية، وربما يكون سبباً في الإطاحة به من الكشوف بشكل نهائي.

ومع استمرار حالة الغموض بشأن مستقبله، يركز رامون ميريز بشكل كامل على التدريبات، مستفيداً من كل لحظة في فترة الإعداد ليصل إلى قمة الجاهزية قبل انطلاق الموسم، متمسكاً برغبته في مواصلة مشواره مع فخر أبوظبي، رغم العروض التي تلقاها الجزيرة من أندية داخل الدولة تسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.