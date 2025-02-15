ناصر خميس: المختارون لمنتخب «قدامى الأبيض» الأكثر جاهزية

أعرب ناصر خميس، نجم منتخبنا الوطني في مونديال 1990، عن سعادته بمشاركة منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، المقررة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري.

مؤكداً أن البطولة تعد فرصة للقاء الأشقاء، واستعادة الذكريات الجميلة للكثير من اللاعبين الذين تألقوا في دورات كأس الخليج العربي على مر التاريخ.

وأشاد بالجهاز الفني لـ«قدامى الأبيض» بقيادة المدرب القدير جمعة ربيع، مؤكداً أنه أحد أبرز الكوادر التدريبية الوطنية التي حققت نجاحات كبيرة مع المنتخبات الوطنية أو نادي الشارقة.

وأشار نجم نادي الوصل السابق إلى أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للعب في صفوف المنتخب في هذه البطولة يعتبرون الأكثر جاهزية من الناحية البدنية بعد الاعتزال في الوقت الحالي، وهو ما وضح خلال التدريبات الحالية التي يجريها «قدامى الأبيض» في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب جمعة ربيع ومساعده وليد عبيد، وبمشاركة ناصر خميس، ومعه بقية اللاعبين ماجد ناصر.

وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر، وسعيد الكاس.

ومن المقرر أن تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني حتى موعد السفر إلى الكويت، وذلك بعدما خضع نجوم «قدامى الأبيض» إلى فحوصات طبية في مقر اتحاد الكرة بدبي، في حين حرص عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة.

وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى المطروشي، عضوا مجلس الإدارة، على حضور التدريبات والالتقاء باللاعبين، وحثهم على الظهور الجيد، مع العلم أنه تحدد يوم الخميس المقبل موعداً لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، التي خصصت لها جوائز مالية كبيرة.

حيث يحصل الفريق البطل على 200 ألف دولار، والوصيف على 150 ألف دولار، بينما يمنح كل من أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف البطولة جائزة مالية قيمتها قرابة 14 ألف دولار.