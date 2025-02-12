"توقف عن البكاء من قلبك".. لافتة تحفز فينيسيوس في فوز ريال مدريد على سيتي

سخر بعض مشجعي مانشستر سيتي من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراة ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء إذ رفعوا لافتة تُظهر رودري لاعب وسط سيتي حاملا جائزة الكرة الذهبية مصحوبة بتعليق "توقف عن البكاء من قلبك".

لكن فينيسيوس، الذي قال إنه يعتقد أن نشاطه ضد العنصرية تسبب في عدم فوزه بالجائزة المرموقة العام الماضي، استغل اللافتة الساخرة كدافع له وصنع هدف الفوز لجود بلينجهام في وقت متأخر ليحقق ريال مدريد انتصارا بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب.

وقال فينيسيوس الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة "نعم، رأيت ذلك. في بعض الأحيان يقوم مشجعو الفريق المنافس بأشياء تدفعني لتقديم أداء رائع. فعلت ذلك مرة أخرى هنا الليلة (أمس) ونجحنا في الفوز".

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية لعدم فوز فينيسيوس بالجائزة إذ أجمع العديد من زملائه والمهاجم السابق لريال مدريد كريستيانو رونالدو على أحقية الدولي البرازيلي بالفوز بها.

وفاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في ديسمبر الماضي.

وقال فينيسيوس في أعقاب الفوز أمس الثلاثاء "سنعود إلى مدريد وجماهيرنا ستجعل الأمر مميزا.

"ستكون مباراة الإياب صعبة ولكن علينا الاستمرار بنفس النهج والدفاع مثلما فعلنا اليوم (أمس) لنحظى بأمسية رائعة أخرى أمام جماهيرنا".

ويستضيف ريال مدريد حامل اللقب منافسه مانشستر سيتي في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.