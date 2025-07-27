خالد عيسى: استفدنا من الدرس وعلينا تعويض جمهور العين

أكد حارس العين الدولي خالد عيسى، أنه يستشعر مسؤولية وتحدياً كبيرين بوصفه قائداً للفريق بعد النتائج المخيبة التي حصدها الفريق بالموسم الماضي غير أن خروج الفريق بشباك نظيفة في آخر 7 مباريات من الدوري بالموسم الماضي كان له تأثير إيجابي وعزز من تفاؤله بموسم جديد استثنائي يظهر خلاله العين بصورة أفضل ترضي تطلعات جمهور الزعيم ومحبيه وتقوده إلى منصات التتويج على حد تعبيره.

وخلال 45 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم الماضي خرج خالد عيسى بشباك نظيفة في 10 مواجهات كان أغلبها في آخر 7 مباريات قبل نهاية الموسم، وهو ما اعتبره الحارس بشرى خير ومؤشراً جيداً قبل انطلاق الموسم الجديد، مشدداً على أهمية وضرورة المحافظة على هذا المستوى لأجل تحقيق تطلعات الإدارة والجمهور.

دروس وعبر

واعترف عيسى، بأن الموسم الماضي لم يكن بحجم التوقعات والطموحات، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا من الدروس والعبر وكان الوقت كافياً لمراجعة وترتيب الأمور، كما يجب أن تكون في الموسم الجديد.

وقال: نعيش حالياً أجواء مثالية في معسكر الفريق بالمغرب، وندرك جيداً المطلوب منا، وقادرون بالعزيمة والجدية على الظهور بأفضل صورة ممكنة، خصوصاً وجميع اللاعبين يعرفون جيداً أهداف المدرب، وهم منسجمون تماماً مع أفكاره وأسلوبه، وأشكر إدارة العين على ثقتهم في هذه المجموعة، وهي بمثابة رسالة واضحة أتوقع أنها وصلت للاعبين، ونحن جميعاً مع توجه الإدارة، وقادرون على تجاوز هذا التحدي الكبير لتعويض جماهيرنا التي نتفهم عتبها على ما حدث الموسم الماضي.

نادٍ كبير

وأضاف: العين نادٍ كبير على مستوى الدولة والمنطقة وهذه حقيقة يتفق عليها الجميع، وهو يتطلع للبطولات والمركز الأول، وما حدث في آخر ثلاث سنوات على مستوى البطولات المحلية بالنسبة لنا كلاعبين مرفوض، وعلينا أن نضاعف جهودنا لتعويض جمهورنا وقيادة النادي ما حدث في المواسم الماضية، ونحن ندرك أن موسمنا لن يكون مفروشاً بالورود، وهناك عوامل كثيرة يمكن أن تقف ضدنا والمهم أن نتماسك ونكون فريقاً واحداً من أجل هدف واضح، ونعمل على أن يكون موسماً استثنائياً.

تحسن

ووصف عيسى التحسن الذي طرأ على الفريق على مستوى الأداء والنتائج بعد تولي المدرب الصربي فلاديمير ايفيتش، قيادة الجهاز الفني، بالممتاز، وقال: تولى المدرب المسؤولية قبيل رمضان ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية الموسم صارت الأمور بشكل رائع وبالعناصر نفسها، ولذلك يجب أن نشكر الإدارة، وأتوقع أن أكثر المتشائمين لم يكن يدر بباله أن ينهي العين الموسم خلال آخر 7 مباريات بشباك نظيفة، وهذا مؤشر طيب، ولذلك علينا أن نعمل ونبني على المباريات الأخيرة في بطولة الدوري، ونبدأ بالمستوى نفسه في الموسم الجديد، ونحن قادرون على إكمال المشوار بالسلسلة ذاتها من النتائج القوية والأرقام التي حققناها في الموسم الماضي.

انسجام

وعبر عيسى، عن سعادته بالانسجام الكبير الذي حدث بين اللاعبين في بعضهم البعض من جهة، ومع الجهازين الإداري والفني من جهة أخرى، وقال: كنت أتوقع أن تكون مهمتنا في إحداث الانسجام بين اللاعبين أكثر صعوبة في ظل وجود لاعبين من جنسيات وثقافات عدة، ولكن بحمد الله تم ذلك خلال فترة وجيزة، فقد عملنا على تنويع الأنشطة خارج المستطيل الأخضر، فحدث انسجام كبير خلال أيام قليلة بين الطاقم الإداري والفني واللاعبين، فالكل متفهم ومتقبل والأجواء طيبة، ونأمل أن تستمر مثل هذه الأجواء حتى تتبعها نتائج طيبة، والمهم أنه يجب ألا نيأس وأن نستمر من أجل تصحيح المسار والظهور بأفضل مستوى ممكن بغض النظر عن النتائج التي حققناها في الفترة الماضية.