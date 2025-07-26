الأهلي يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو رسمياً

أعلن الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجا بألقاب في كرة القدم اليوم السبت انتقال لاعبه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال الأهلي في بيان على منصة إكس "وافق النادي على بيع أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة".

وأضاف دون الكشف عن تفاصيل "قامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك. فيما خضع أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد".

وأكد كولومبوس كرو انتقال أبو علي دون الكشف عن التفاصيل المالية لكنه قال إن اللاعب (26 عاما) سينضم حتى 2027 مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2028.

وقال النادي في بيان على موقعه "وسام لاعب مميز. مسيرته تعكس شخصيته القوية وعمله الدؤوب وهي صفات نُقدرها في نادينا".

وأضاف "إنه هداف محنك، يدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز. ستعزز مهاراته التهديفية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيبدع ضمن نظامنا".

كانت خلافات دبت بين المهاجم الفلسطيني وبطل الدوري المصري الممتاز بسبب رغبته في الرحيل إلى الدوري الأمريكي للمحترفين ليدخل الاتحاد الفلسطيني للعبة على الخط ويصدر بيانا يتضامن مع رغبة اللاعب قبل أن يحذفه لاحقا. وكان أبو علي يرتبط مع الأهلي بعقد حتى 2029.

واستبعد الأهلي أبو علي من بعثة الفريق لمعسكره الخارجي بتونس استعدادا للموسم الجديد بسبب عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن".

واعتذر الدولي الفلسطيني عن هذا الخلاف وقال إن ضغوطا أسرية كانت وراء رغبته في الرحيل.

وذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فلسطين أبو علي تلقى عدة عروض للرحيل في فترة الانتقالات الحالية، لكن الأهلي رفضها جميعا لقلة المقابل المادي فيما أصر اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الدنمركية والفلسطينية على الرحيل.

وسجل أبو علي 19 هدفا في 34 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي من بينها ثلاثية في تعادل الفريق 4-4 مع بورتو البرتغالي في دور المجموعات لكأس العالم للأندية الشهر الماضي.