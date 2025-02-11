خالد السناني: جمهور الوصل عزيز على قلبي

أظهر خالد السناني، حارس مرمى الوصل، احتراماً وتقديراً كبيرين لجماهير النادي، مقدماً اعتذاره لمحبي وأنصار الفريق عما وصفه بالانفعالات التي تحدث في كرة القدم، حسب قوله، موضحاً أن جمهور الوصل «عزيز على قلبه»، ويقدّر كثيراً الدعم الذي وجده منه، خلال مشواره السابق في النادي.

وكان السناني قد تعرض لانتقادات من مشجعي الفريق، عقب مباراة مضيفه دبا الحصن، أول من أمس، في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، التي كسبها «الإمبراطور» 3 - 2، وذلك على خلفية الخطأ، الذي ارتكبه خلال المباراة، ونتج عنه الهدف الأول في اللقاء لصاحب الأرض، ما جعل الجمهور يبدي غضبه من حارس مرماه، الذي لم يسلم من الهجوم.

ورد حارس مرمى الوصل بتأكيد احترامه لجماهير النادي وتقبله للانتقادات، والاعتذار عن بعض انفعالاته، وقال: منذ انضمامي إلى الوصل، وأنا أعتبر نفسي أحد أبناء هذا النادي الكبير، ولي الشرف في الدفاع عن قميصه بمختلف المنافسات.

وأضاف: حققنا البطولات بدعم الجماهير، وسنواصل العمل والقتال في مشوارنا المقبل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تسعد جماهير «الإمبراطور» في مشوارنا المقبل.

وأكد السناني أن اعتذاره لجماهير النادي واجب عليه، وقال: قد يحصل سوء فهم في بعض الانفعالات بكرة القدم، التي يصاحبها الكثير من التوتر، وهذا وضع طبيعي جداً، وعندما يبدر مثل هذا التصرف يجب أن أعتذر لجمهور النادي، الذي أعتبره الأفضل، والأكثر دعماً له، ولجميع زملائه اللاعبين في المستطيل الأخضر.

وأشار حارس مرمى الوصل إلى أن ناديه يعتبر أسرة واحدة، والكل يعمل من أجل مصلحة النادي، وقال: «نحن دائماً أسرة واحدة، ويد واحدة، ودائماً وأبداً نعمل سوياً».