راموس يعود إلى الملاعب عبر بوابة رايادوس دي مونتيري المكسيكي

انضم المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس (38 عاماً) الذي كان من دون فريق منذ رحيله عن إشبيلية، إلى رايادوس دي مونتيري لمدة عام واحد، وفقا لما أفاد الخميس صاحب المركز العاشر في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ويعود أسطورة ريال مدريد السابق إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام، لينضم إلى عدد من زملائه السابقين الموجودين حاليا في تشكيلة وصيف البطل الذهاب، الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس والإسبانيين سيرخيو كاناليس وأوليفر توريس.

وسيرتدي راموس الرقم 93، في إشارة إلى التوقيت الذي سجل فيه هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أمام أتلتيكو مدريد.

وكان القائد السابق لمنتخب "لا روخا" الذي عزم على مواصلة مسيرته، قد رفض حسب الصحافة الاسبانية عدة عروض من المملكة العربية السعودية العام الماضي وفضل العودة لمساعدة نادي بداياته إشبيلية الذي كان يعاني من صعوبات اقتصادية ورياضية، لمدة موسم واحد بعد 18 عاما من رحيله عن صفوفه.

ويعتبر لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق أحد أعظم المدافعين في التاريخ، مع قائمة هائلة من الإنجازات، حيث يتضمن سجله الفوز في 25 لقبا، منها مونديال جنوب إفريقيا 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. كما فاز بلقب الدوري الإسباني 5 مرات والفرنسي مرتين.