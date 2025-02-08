هاري ماجواير : علينا تحويل أولد ترافورد إلى حصن منيع أمام المنافسين

قال هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يحول ملعبه "أولد ترافورد" إلى حصن منيع، وأن يستعيد الثقة بعد أداء سيء للفريق في الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الهزيمة بنتيجة صفر/2 أمام كريستال بالاس الاسبوع الماضي كانت السابعة للفريق على ملعبه هذا الموسم، وبدا أن الفريق يتعرض للتهديد ذاته في مواجهته أمس السبت مع ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان على اللاعبين بعد نهاية الشوط الأول في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور الرابع بالبطولة، حيث تسبب الأداء السيء للاعبي المدرب البرتغالي روبن أموريم، في تقدم ليستر سيتي بهدف لبوبي ديكوردفا ريد قبل نهاية الشوط.

ونجح الفريق المضيف في العودة في النتيجة ليحقق الفوز بنتيجة 2/1 عن طريق المهاجم البديل جوشوا زيركزي والمدافع هاري ماجواير، وهو الهدف المثير للجدل لوجود حالة تسلل، لكن ماجواير يدرك جيدا أن التحسن في أداء الفريق أمر مهم للغاية.

وقال مدافع منتخب إنجلترا مبتسما حينما سئل إذا كان أموريم قد حطم الشاشة الموجودة في غرفة الملابس بين الشوطين، مثلما حدث عقب مباراة برايتون التي خسرها الفريق 1/3 على ملعبه الشهر الماضي قال ماجواير : "لا مزيد من الشاشات اليوم".

وأضاف ماجواير :"لا لقد كان هادئا بين الشوطين وتحدث عن الطريقة التي سنلعب بها وقال إننا نحتاج لتسجيل هدف ومن ثم سنفوز بالمباراة وأثبت صحة كلامه".

وتابع: "كان يعتقد أننا يمكننا تغيير وتيرة المباراة وقد قمنا بذلك، وأدخل أليخاندرو جارناتشو، والذي أضاف المزيد من السرعة لهجومنا".

وأوضح: "بالطبع لا يمكننا أن نبدأ المباريات مثلما حدث في أولد ترافورد".

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي: "أعتقد أننا قدمنا سلسلة نتائج سلبية في أولد ترافورد أظن أن سبب ذلك هو فقدان اللاعبين للثقة في اللعب أمام هذا الحشد الكبير من الجماهير".

وأضاف: "هذا شيء يجب أن نقوم بتعديله لأنه إذا أردت أن نكون فريقا ناجحا، يجب علينا أن نبذل جهدا كبيرا وأن نجعل المهمة صعبة على الفرق التي تأتي إلى هنا، لم نقدم أداء جيد في الشوط الأول من المباراة (أمام ليستر).