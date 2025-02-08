«أساطير الأبيض» يتدربون في دبي استعداداً للنسخة الخليجية الأولى

يخوض منتخبنا الوطني المشارك في بطولة أساطير الخليج الأولى، تدريبه الأول على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي في الرابعة والنصف من مساء بعد غدٍ، استعداداً للتنافس في البطولة المقررة في الكويت خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة نجوم المنتخبات الخليجية السابقين، وذلك بعدما أعلن جمعة ربيع مدرب «أساطير الأبيض»، عن قائمة أولية مكونة من 30 لاعباً.

وتضم القائمة في حراسة المرمى ماجد ناصر ووليد سالم، وفي الدفاع منذر القحطاني، مهند سالم، ياسر سالم الساعدي، يوسف جابر، بشير سعيد، عبدالله مال الله، سعيد حسين العواني وهلال سعيد، وفي الوسط عبد الرحيم جمعة، سبيت خاطر، ناصر خميس، سالم خميس، محمد راشد النقبي، أحمد خميس، رامي يسلم، وفي الهجوم إسماعيل مطر وفيصل خليل.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلاً من وليد عبيد مساعداً للمدرب، وعباس إبراهيم البلوشي

مدرباً لحراس المرمى، ومعهم محمد عبيد الظاهري مديراً للمنتخب، وعبد القادر حسن إدارياً لـ «أساطير الأبيض» المشاركين ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أساطير قطر، الكويت وسلطنة عمان، مع العلم أن اتحاد كأس الخليج العربي، حدد القائمة النهائية بـ 20 لاعباً، فيما ستلعب المباريات بنظام شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة.

وتم ترشيح الحكم الدولي السابق محمد عمر من الإمارات، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة .