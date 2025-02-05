البطاقات الحمراء تظهر 23 مرة في «دورينا»

ظهرت البطاقة الحمراء 23 مرة لـ 22 لاعباً في 97 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، وكان المغربي سفيان بوفتيني مدافع الوصل هو الأكثر حصولاً عليها بطرده مرتين في مباراتي فريقه أمام العين والشارقة في الجولتين 4 و13، يومي 26 سبتمبر 2024 و22 يناير 2025، بينما وزعت بقية البطاقات على 21 لاعباً.

أما الوصل فكان الأكثر تعرضاً لحالات الطرد بظهور البطاقة الحمراء 4 مرات للاعبيه، ويليه بني ياس، وحصل على 3 بطاقات حمراء، ثم أندية دبا الحصن، الجزيرة، كلباء، شباب الأهلي والشارقة، وحصل كل منها على بطاقتين، ثم البطائح، الوحدة، العين، العروبة، عجمان وخورفكان، وحصل كل منها على بطاقة واحدة، وينفرد النصر بكونه النادي الوحيد، الذي لم يطرد أي من لاعبيه حتى الآن.

ومع نهاية مباريات الجولة 14 للدوري، وبعيداً عن مجريات مباراة دبا الحصن وضيفه شباب الأهلي، التي جرت، مساء أمس الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة 12، كانت هناك 11 حالة طرد مؤثرة على نتائج المباريات، وتسبب أغلبها في خسارة أحد طرفي اللقاء أو مواجهته صعوبة في تحقيق الفوز أو الحفاظ عليه.

أولى الحالات

وقعت أولى الحالات مع انطلاقة النسخة الحالية من الدوري عندما طرد لاعب دبا الحصن براهيما سيسيه في الدقيقة 22 من لقاء فريقه وضيفه الشارقة، الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 36، ليفوز بنتيجة 3 ـ 1، وفي الجولة الثالثة يوم 21 سبتمبر 2024 طرد لاعب الجزيرة نيكسنيس كيبانو في الدقيقة 13 من عمر مباراة فريقه والشارقة، الذي سجل أول أهدافه في الدقيقة 21، وفاز بتلك المباراة برباعية نظيفة، بينما تلقى بوفتيني بطاقته الحمراء الأولى هذا الموسم في الدقيقة 74 من زمن مباراة فريقه والعين، ضمن الجولة الرابعة يوم 26 سبتمبر 2024، ولم ينجح الوصل نتيجة النقص العددي في العودة إلى مجريات اللقاء، لينتهي بالنتيجة نفسها قبل الطرد، بفوز العين 4 ـ 2.

الجولة الخامسة

وشهدت الجولة الخامسة 3 حالات طرد في مباريات لعبت يومي 5 و6 أكتوبر 2024، إذ طرد لاعب الوصل مالك كنعير في الدقيقة 45، وكان فريقه متقدماً في النتيجة 3 ـ 1، أمام خورفكان، الذي نجح في قلب النتيجة بـ«ريمونتادا» تاريخية بتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، والفوز 4 ـ 3، في حين طرد لاعب العروبة ابولينار كاك في الدقيقة 60، وكان فريقه خاسراً أمام مضيفه الشارقة بهدف نظيف، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الطرد بتسع دقائق، وأحرز العروبة هدفاً شرفياً في الدقيقة 84، ليخسر المباراة بنتيجة 1 ـ 2، أما الحالة الثالثة في الجولة الخامسة فكانت طرد لاعب بني ياس جواو فيكتور في الدقيقة 42 من مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، الذي كان متقدماً وقت الطرد بهدف دون مقابل، وسجل بعد ظهور البطاقة الحمراء 4 أهداف أخرى مقابل هدف شرفي لبني ياس، الذي خسر على أرضه بنتيجة 1 ـ 5.

تعادلان

وطرد لاعب الوصل سرديان ميغيلوفيتش في الدقيقة 66 من مباراة فريقه أمام مضيفه الوحدة في الجولة الثامنة يوم 22 نوفمبر 2024، ورغم تسجيل الوصل هدفاً ثانياً في الدقيقة 67، لكنه لم يستطع الحفاظ على تفوقه بسبب النقص العددي، ليتعادل الوحدة في الدقيقة 84، وتنتهي المباراة بنتيجة 2 ـ 2، واستضاف كلباء نظيره العين يوم 11 ديسمبر 2024، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، وشهدت دقيقتها 64 طرد لاعب كلباء ريغان اليفودا، وكان فريقه متقدماً بهدفين نظيفين، ثم سجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 76، وعاد العين بـ«ريمونتادا» قوية، وسجل 3 أهداف بداية من الدقيقة 79، مستفيداً من تأثر لعب كلباء بعشرة لاعبين.

آخر المواجهات

شهدت الجولة 13 حالتي طرد مؤثرتين، ووقعت الأولى يوم 21 يناير الماضي، عندما طرد لاعب العين ماتيوس بالاسيوس في الدقيقة 51 أمام صاحب الأرض عجمان، الذي كان متقدماً في النتيجة 2 ـ 1، واستفاد من النقص العددي في صفوف «الزعيم»، ليحافظ على تفوقه، وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 4 ـ 2، بينما وقعت حالة الطرد الثانية يوم 22 عندما طرد بوفتيني لاعب الوصل في الدقيقة 62 أمام الشارقة، الذي سجل هدفاً في الدقيقة 16، واستطاع الحفاظ على تفوقه حتى النهاية، ويخرج بالنقاط كاملة بفوزه بهدف دون مقابل، بينما ظهرت البطاقة الحمراء المؤثرة الأخيرة في لقاء الوصل وضيفه كلباء في الجولة 14 يوم 30 من الشهر نفسه، والذي انتهى بالتعادل 1 ـ 1، إذ طرد لاعب كلباء كايو ايدواردو في الدقيقة 16، ليضطر فريقه للعب مدافعاً طوال المباراة، وسجل هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 61، وتعادل الوصل في الدقيقة 80.