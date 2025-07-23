العين ولابا كودجو.. الوفاء الكبير لصاحب العطاء المستمر

بعد تأكيد استمراره مع العين عقب ما رشح أخيراً من أخبار حول رحيله من النادي تفيد متابعات «البيان» بأن إدارة نادي العين بصدد تمديد التعاقد مع المهاجم التوغولي لابا كودجو لمواسم أخرى قبل انتهاء عقده الحالي الذي تبقى له عام واحد فقط، ورجحت المصادر موافقة اللاعب على التمديد لارتباطه القوي بالنادي، وهو ما أكده في مناسبات عدة سابقة، مشيداً بالأجواء المثالية التي عاشها بالعين منذ قدومه قبل ستة أعوام، ما ساعده على تقديم نفسه بصورة ممتازة ليساهم بقدر وافر في تحقيق ألقاب عدة على المستويين الداخلي والخارجي.

ومنذ قدومه لنادي العين في وقت سابق من عام 2019 ظل المهاجم التوغولي هدافاً لنادي العين بالدوري في 6 مواسم توالياً بداية من موسم 2019 - 2020 وحتى موسم 2024 - 2025، إذ سجل في المواسم الستة مجتمعة 118 هدفاً بصناعة ثلاثة لاعبين وهم بندر الأحبابي، وسفيان رحيمي، واليخاندرو كاكو، وهو ما يؤكد مقدرته الكبيرة على التوافق والانسجام مع مختلف اللاعبين بمختلف أساليبهم وإمكاناتهم الفنية، ويسعى اللاعب ليصبح الهداف التاريخي للفريق البنفسجي بالدوري إذ تفصله 6 أهداف فقط عن رقم الهداف الأسبق أحمد عبدالله الذي أحرز 124 هدفاً.

وخلال مشواره مع العين شارك لابا مع العين في 187 مباراة بمختلف المسابقات منها 167 أساسياً وسجل 146 هدفاً منها 29 هدفاً من نقطة الجزاء وأحرز الهاتريك 6 مرات والسوبر هاتريك 4 والثنائية 23 مرة وتربع هدافاً للدوري في 4 مواسم وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع البطولات الداخلية والخارجية بما في ذلك المسابقات المحلية الثلاث ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على لقب أفضل لاعب أجنبي وتوج مع العين بألقاب الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري أبطال آسيا.

ويتميز لابا بأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب وارتباطه الوثيق بجميع لاعبي الفريق الذين يكنون له مشاعر طيبة بسبب تعامله الراقي وتواضعه وتواصله مع الجميع، وهو ما أثبتته لقطات تلفزيونية في مناسبات عدة كان فيها اللاعب على المدرجات، حيث كان اللاعبون يركضون إليه لمشاركته الاحتفال بتسجيل الأهداف والفوز، وهو ما وصفه لابا بروح العائلة والارتباط الوثيق الذي يجمع لاعبي العين بعضهم البعض.

وعقب مشاركته مع العين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة وتسجيله هدفاً في مرمى الوداد المغربي وحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة عبر لابا عن بالغ سعادته بهذا الظهور العالمي، وقال إنه كان تواقاً ومصراً على المشاركة في هذه المباراة رغم معاناته من الإصابة التي تعرض لها قبل المواجهة، وأوضح أنه تحمل الألم من أجل المشاركة ليصبح أول لاعب توغولي يشارك في كأس العالم للأندية، وقال: لقد كان الأمر مؤثراً جداً لأنني تلقيت رسائل تهنئة وإشادة من لاعبين وأصدقاء وأقارب عقب المباراة وشعرت بالفخر.

ووعد المهاجم التوغولي بمضاعفة الجهود من أجل الظهور مع العين بأفضل صورة ممكنة والمساهمة معه في تحقيق النتائج والألقاب التي تسعد جماهيره، لافتاً إلى أنهم كلاعبين غير راضين عن حصاد الفريق في الموسم المنصرم لأنه لم يكن في مستوى طموحات النادي وجماهيره، ولكنهم عازمون على التعويض بالموسم الجديد.