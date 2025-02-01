كايل ووكر يقترب من المشاركة الأولى مع ميلان في مواجهة الديربي أمام إنتر

قد يشارك كايل ووكر، المنضم حديثا إلى ميلان ، في أولى مبارياته مع الفريق وذلك في مواجهة الديربي أمام إنتر ميلان غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الإنجليزي قد يشارك للمرة الأولى منذ انضمامه من مانشستر سيتي يوم 24 يناير / كانون الثاني الماضي، لكنه لم يكن مؤهلا للمشاركة في المباراة التي خسرها الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي 1/2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع الماضي.

ومع إصابة إيمرسون رويال ومغادرة ديفيد كالابريا إلى بولونيا بعد مشادة كبيرة مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قد يكون ووكر جاهزا للمشاركة مع ميلان في مواجهة الديربي.

وقال كونسيساو، الذي سيخوض الديربي كمدرب للمرة الأولى في ملعب "سان سيرو" : "ووكر في حالة جيدة وهو في حساباتنا".

وعن إنتر ميلان قال المدرب البرتغالي: "نعرف إنتر ميلان جيدا أنهم مجموعة لعبوا معا لمدة طويلة وهذه ميزة لهم".

وأضاف: "سنحاول أن نهاجمهم، وأن نستغل نقاط الضعف لديهم ونركز على تقديم أداء رائع من أجل الفوز، لدي اهتمام كبير دائما بما نقوم به، هناك بعض الأمور التي يجب علينا الانتباه لها، لكن التركيز الرئيسي منصب علينا وعلى ما سنفعله".