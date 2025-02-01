كين يحصد جائزة هدف العام في البوندسليجا

حصد القناص الإنجليزي الدولي هاري كين جائزة أفضل هدف في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عن عام 2024 من قبل شبكة "أيه أر دي" التليفزيونية بهدفه مع فريقه بايرن ميونخ في شباك أوجسبورج.

وسجل كين ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها النادي البافاري للفوز على أوجسبورج 3 /صفر في 22 نوفمبر من العام الماضي، لكن هدفه الثالث في الوقت بدل الضائع، هو الذي حصد الجائزة.

واستحوذ كين بطريقة مبدعة على تمريرة طولية من ليون جوريتسكا، بحركة أشبه بحركات رياضة الكونغ فو بقدمه اليمنى، قبل أن يسدد بهدوء في شباك الحارس نيديليكو لابروفيتش.

وأشارت شبكة "أيه أر دي" التليفزيونية إلى أن هدف كين نال 11ر33% من الأصوات من خلال أكثر من 280 ألف مشارك في عملية التصويت.

وشارك 12 هدفا في عملية التصويت، وحصل فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن حامل اللقب على المركز الثاني بنسبة61ر14%.

وبات كين أول لاعب إنجليزي يفوز في تصويت شبكة "أيه أر دي" التليفزيونية والذي بدأ في عام 1971.

وخاض كين اليوم السبت أمام هولشتاين كيل، مباراته رقم 50 في البوندسليجا، ورفع رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 55 هدفا على مدار موسمين، في رقم قياسي، بفارق خمسة أهداف عن الهداف النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي سجل 50 هدفا في أول 50 مباراة له مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وسجل كين الهدفين الثاني والثالث لبايرن، في الثواني الأخيرة للشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني بعدما افتتح جمال موسيالا التسجيل في الدقيقة 19 وتكفل سيرج جنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 54، ليقود النادي البافاري للفوز على كيل 4 /3.