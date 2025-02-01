هاري كين يحقق رقما قياسيا جديدا

استقبل بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لكنه تغلب 4-3 على ضيفه هولشتاين كيل بعدما أحرز هاري كين هدفين ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بعد 50 مباراة بالدوري، ليوسع الفريق البافاري متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الفارق أمام أقرب منافسيه إلى تسع نقاط.

وسجل كين قائد المنتخب الإنجليزي هدفا في كل شوط من ضربتي رأس ليرفع رصيده في الدوري منذ انضمامه إلى بايرن عام 2023 إلى 55 هدفا في الدوري كأكثر لاعب يسجل أهدافا بعد 50 مباراة في تاريخ الدوري.

وتراجع بايرن في الشوط الثاني واستقبل ثلاثة أهداف في آخر 28 دقيقة ما جعل فينسن كومباني مدرب الفريق يستشيط غضبا بعد أداء مهزوز في الشوط الثاني لكنه تماسك ليحقق الفوز ويبتعد عن أقرب منافسيه في صدارة الدوري.

ويتصدر بايرن الدوري برصيد 51 نقطة، متقدما بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب، صاحب المركز الثاني الذي سيواجه هوفنهايم غدا الأحد.

وقال كومباني خلال مؤتمر صحفي إن كين "مستواه لا تصدق. وكذلك عقليته. مدى هدوئه وجديته في اللعب إذا لم يسجل في بعض الأحيان في مباراة..إنه أمر مثير للإعجاب.

ولم يكن كومباني سعيدا بأداء فريقه في نهاية المباراة.

وقال "بالطبع، أعتقد أنه بالنسبة لنا أن نتمكن من التقدم 4-صفر على أرضنا في 80 دقيقة كانت مباراة كاملة إلى كبير ما حتى تلك النقطة.

"الطريقة التي أنهينا بها المباراة في آخر 10 دقائق هي شيء نحتاج إلى مراجعته مع اللاعبين.

"قد تتلقى هدفا في بعض الأحيان، لكن إذا تركت مجالا (لتسجيل الأهداف) فإنك تمنح الفريق الآخر فرصة (للعودة) وهذا ما حدث".

وبدأ أصحاب الأرض، الذي يلتقي سيلتيك في الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا هذ الشهر، بشكل جيد إذ تقدم جمال موسيالا بالدقيقة 19 بعدما أهدر الضيوف فرصة ذهبية عبر فيل هاريس.

بعدها سجل كين هدفا بضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية من كينجسلي كومان في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز هدفه 19 في الدوري هذا الموسم بضربة رأس أخرى بعد دقيقة واحدة من الاستراحة، مستغلا تمريرة عرضية من رفائيل جيريرو.

ولم يتوقف بايرن عند هذا الحد، إذ أضاف سيرج جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 54 بعد أن سيطر البديل على الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مباشرة في المرمى.

ونجح الفريق الضيف في العودة في النتيجة عندما قلص فين بورات الفارق في الدقيقة 62.

وسجل ستيفن سكربسيسكي بعد ذلك هدفين في الوقت المحتسب من الضائع أولهما في الدقيقة الأولى قبل أن يهز الشباك مجددا بعد دقيقتين في ظل حالة من الفوضى في خط دفاع بايرن.