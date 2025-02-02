هاريس سيفيروفيش لـ«البيان»:أتمنى أن أحقق مع النصر ما أنجزته في الوصل

قال السويسري هاريس سيفيروفيش مهاجم النصر القادم من الوصل، إنه يدرك تماماً ما ينتظره مع فريقه الجديد، وسيعمل على إثبات نفسه وتأكيد جدارته بارتداء قميصه، وإنه ممتن لإدارة العميد وللمدرب ألفريد شرودر على ثقتهم به.

وتعاقد النصر مع هاريس حتى نهاية الموسم الجاري، بعد ساعات قليلة من إعلان الوصل عن الاستغناء عن خدماته وسجل ظهوره الأول في مباراة العروبة التي فاز فيها العميد بنتيجة 1-2، أول من أمس، لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مرتدياً القميص رقم 14.

وجاء التعاقد مع هاريس كأحد الحلول العاجلة التي لجأ إليها العميد بسبب ضيق الوقت لتعويض رحيل تاعرابت ونظراً لجاهزية اللاعب للمباريات، حيث قدم مستويات مقبولة مع الوصل قبل أن يتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعن مشاركته في مباراة العروبة بعد ساعات قليلة من توقيعه رسمياً، قال لـ«البيان»: «نعم لقد كان ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة لي، لقد انتقلت صباحاً وفي المساء خضت أول مباراة لي مع النصر، لم أكن على دراية كافية بالفريق ولكنني أعتقد أن مشاركتي كانت جيدة، وتأقلمت سريعاً مع طريقة اللعب، الآن أمامي المزيد من الوقت قبل المباراة المقبلة للتعرّف أكثر على زملائي الجدد، عندما أتدرب معهم سيكون الأمر في منتهى السهولة».

وأضاف: «سعيد أن يرتبط ظهوري الأول مع تحقيق فوز مهم ساعدنا على الارتقاء في جدول الترتيب، هذا حافز لي وللفريق لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانتصارات».

وعن رحيله المفاجئ عن الوصل، قال هاريس: «إنها كرة القدم، كنت بالأمس في الوصل، وأنا فخور بما قدمته، كانت تجربة عظيمة وناجحة، استمرت عاماً ونصف العام حققت خلالها 3 ألقاب، لو لم تكن تجربة ناجحة لما انتقلت إلى النصر، أعلم أنه علي العمل أكثر حتى أكسب المزيد من الثقة، سأقدم كل ما أملك لإنجاح مسيرتي هنا، النصر عائلتي الجديدة ولن أدخر أي جهد من أجله حتى أكون جزءاً من إنجازات عظيمة أيضاً، آمل أن أحقق معه ما حققته مع الوصل».

وعن رأيه في فريقه الجديد والذي يعتبر الغريم التقليدي لناديه السابق، قال هاريس: «النصر فريق كبير ويقدم كرة قدم جيدة، وفخور باللعب معه».

أفضل لاعب

وأكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن التعاقد مع هاريس يخدم مصلحة الفريق في الفترة المقبلة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظره، وقال: كوني مدرب الفريق أنظر دائماً إلى ما هو متاح في الانتقالات الشتوية الحالية، ليس من السهل إيجاد لاعبين مميزين خلال هذه الفترة.

وأضاف: «هاريس أحد اللاعبين المهمين في الدوري، إنه لاعب فاز بكل شيء مع فريقه في الموسم الماضي، ويملك شخصية قوية ويسجل الأهداف، ولاعب صندوق من الطراز العالي، بالنسبة لي وكمدرب علي أن أجد المنظومة المناسبة للفريق، بداية الموسم لقد لعبنا بمهاجمين اثنين، وبوجود علي مبخوت وهاريس يمكن تكرار هذا الأمر في المستقبل، علينا أن نجد الطريقة التي نفوز بها، واختيار اللاعب المناسب في المركز المناسب حتى يقدم أفضل مستوياته».

مسيرة

ولعب هاريس 11 مباراة مع الوصل هذا الموسم وسجل هدفين، كما سجل 11 هدفاً في الموسم الماضي وصنع 4 أهداف، ويعد أول صفقة للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.