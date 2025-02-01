مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع إيدن هيفن لاعب أرسنال

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المدافع إيدن هيفن قادما من أرسنال بعقد يمتد حتى يونيو 2029 مع إمكانية تمديده عاما إضافيا.

وظهر اللاعب الإنجليزي (18 عاما) لأول مرة مع الفريق الأول في أكتوبر تشرين الأول خلال فوز أرسنال 3-صفر على بريستون نورث إند في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال هيفن الذي يلعب في مركز قلب الدفاع في بيان نشره يونايتد "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد. ممتن لكل شخص ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة".

وأضاف "سأبذل كل ما في وسعي كي أواصل تطوري وأصبح أفضل لاعب يمكن أن أكون عليه".

وأضاف البيان أن هيفن، الذي كان بديلا لم يتم الاستفادة منه في صفوف أرسنال في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، سينضم إلى تشكيلة الفريق الأول في يونايتد.

ويستضيف يونايتد الذي يحتل المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي كريستال بالاس غدا الأحد.