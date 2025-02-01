ماتيوس ليما: تغير عقلية اللاعبين وراء انتصارات «الفرسان»

قاد ماتيوس ليما، فريقه شباب الأهلي إلى التفوق على مضيفه البطائح، في الجولة 14، بعدما سجل الهدفين الأول والثاني ليفوز «الفرسان» بنتيجة 1-3، ويضع اللاعب المقيم، أول هدفين في رصيده بعد مشاركته في 349 دقيقة موزعة على 8 مباريات في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد المهاجم البرازيلي بعد المباراة، سعادته بالمساهمة في تحقيق فريقه للفوز، وعلى أن عقلية لاعبي شباب الأهلي، تغيرت كثيراً هذا الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.

وقال ماتيوس ليما: «أنا سعيد لأنني ساعدت فريقي على الفوز أمام البطائح المنافس القوي والعنيد، وأشكر زملائي سردار أزمون ومؤنس دبور، على مساعدتي وتحفيزي.

وأنا استفدت كثيراً كلاعب شاب من خبرتهما الكبيرة في الملاعب، وأتمنى الاستمرار في تسجيل الأهداف، وإسعاد الجماهير بالمساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات».

وأضاف: «أشكر سوزا على ثقته الغالية، ومنحي الفرصة للمشاركة في المباريات، وأشكره أيضاً، على مجهوده الكبير مع جميع لاعبي الفريق، وحرصه على وصول الجميع إلى كامل الجاهزية سواء اللاعبين الشباب أو أصحاب الخبرات، ما يساعدنا على بذل أقصى ما لدينا من جهد داخل أرض الملعب، وخوضنا للمباريات بنفس المستوى والقوة والعزيمة».

تحفيز

وعن السبب الرئيسي في التفوق الواضح لشباب الأهلي أمام جميع منافسيه هذا الموسم، قال ماتيوس ليما: «اختلاف عقلية اللاعبين التي تدفعنا إلى البحث عن المزيد من الانتصارات والألقاب، بفضل تحفيز دائم من الإدارة والجهاز الفني.

ولذا نحن حريصون على الأداء بروح قتالية عالية في كل المباريات، والتمسك بتحقيق الانتصارات، وما يصنع الفارق داخل أرض الملعب، تفاصيل صغيرة تتحكم فيها قرارات اللاعبين».