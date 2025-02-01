جواو بيدرو يضع بصمته الأولى بشعار الوصل

شهد الوصل تسجيل أول أهداف مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو، الذي أحرزه في شباك كلباء خلال لقاء الفريقين أول من أمس ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

والذي انتهى بتعادل خاسر لـ«الإمبراطور»، وإيجابي لـ«النمور»، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد لاعبه جيرمانو. ومن المفارقات أن أول هدف أحرزه جواو بيدرو في ملاعب الإمارات بشعار الظفرة في موسم 2020-2019، .

ضمن منافسة كأس الرابطة، كان بشباك كلباء في المباراة التي كسبها الظفرة 2-3، بعد أن تعاقد معه النادي بأيام قلائل بطلب من المدرب فوك رازوفيتش، مدرب كلباء حالياً، الذي كان يتولى تدريب الظفرة في ذلك الوقت.

وأكد المهاجم البرازيلي أنه صفقة ناجحة للوصل من خلال المستوى الذي قدمه في مباراته الأولى، التي تواجد بها أساسياً بعد مشاركته في 3 تدريبات فقط، لكنه نجح في كسب ثقة الجماهير بتألقه وتحركاته الإيجابية، حيث شكل خطورة على مرمى «النمور»، في مناسبات عدة على الرغم من غياب دعم خط الوسط الذي لم يكن موفقاً في صناعة الفرص.

وترجم الهداف البرازيلي جهوده بهدف أحرزه بضربة رأسية قوية قبل عشر دقائق من صافرة النهاية، منقذاً فريقه من الخسارة، ليمنح الوصل نقطة التعادل في مهمته الأولى.

ويحافظ على تماسك واستقرار الفريق على خلفية أن الخسارة أمام منافس خاض اللقاء بنقص عددي منذ الشوط الأول كان يمكن أن تتسبب في هزة كبيرة قبل مبارياته المهمة المقبلة.

وقال جواو بيدرو إن التعادل لم يكن نتيجة مرضية، خاصة أن فريقه لعب على ملعبه ووسط جماهيره، ذاكراً أنهم اجتهدوا في المباراة لنيل النقاط الثلاث ولم يحالفهم الحظ، مؤكداً العمل على تحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة.

وعبّر بيدرو عن سعادته بالعودة مجدداً إلى ملاعب الإمارات، التي سبق أن دافع فيها عن شعار أندية الظفرة، وبني ياس، الوحدة، قائلاً: أنا وأسرتي سعداء بالعودة إلى الإمارات لأنها بلد ورائعة، أعتقد أنها عودة في الوقت المناسب، ومع فريق كبير مثل الوصل، أعد ببذل كل الجهد حتى نحصل على البطولات في مشوارنا المقبل.