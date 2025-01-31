دبي.. ريادة عالمية في علاج الرياضيين المحترفين

باتت دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، ومقصداً رئيساً للرياضيين المحترفين للعلاج أو إجراء الفحوصات الروتينية أو قضاء فترة النقاهة.

حيث تشير بعض الإحصائيات التي حصلت عليها «البيان» من أحد المراكز المتخصصة في الطب الرياضي إلى أن دبي أصبحت وجهة مثالية لهذه الفئة من الرياضيين (المحترفين)، لتلقي العلاج من إصابات الملاعب، نظراً لتطور المنشآت الصحية ومنظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية العالية المستوى التي توفرها، إضافة إلى امتلاك قطاع الطب الرياضي أحدث التقنيات والتجهيزات.

وما يزخر به من الكفاءات الطبية والكوادر البشرية المتخصصة، وتوفر الإقامة الفاخرة التي تلبي احتياجات الزوار الباحثين عن تجارب سياحية فريدة أثناء فترة العلاج، وغير ذلك من الإمكانات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لعلاج الرياضيين واستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات المرتبطة بالطب الرياضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، استضافت دبي النسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية، كما استضافت في نوفمبر الماضي قمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية والرفاهية الصحية، التي تم الكشف خلالها عن استقطاب دبي نحو 500 ألف سائح قدموا للعلاج في 2023.

وتبرز إحصائيات مركز «فيفا» الطبي دبي، الذي يعد واحداً من بين أبرز المراكز المتخصصة في الطب الرياضي، مكانة دبي على خريطة السياحة العلاجية.

حيث سجل المركز 25 ألف مراجع في 2024 من 100 جنسية، واستقطب 92 نادياً، سواء لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية للاعبين أو للعلاج ومتابعة التأهيل، من بينهم 62 نادياً عربياً، و30 نادياً أوروبياً، إلى جانب العديد من المنتخبات في مختلف الرياضات.

نجوم

ومن بين النجوم العالميين الذين تلقوا العلاج بدبي في الأشهر الأخيرة، لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب الريال، ومواطنه فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد أيضاً، والفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونيخ.

والبرازيلي ديفيد نيريس، لاعب بنفيكا البرتغالي، وحارس المرمى الفرنسي ستيف مانداندا - وفريق سيسكا موسكو الروسي، الذي يضم لاعب الشارقة السابق البوسني ميراليم بيانيتش، كما تضم القائمة العديد من نجوم الرياضة العربية، تتقدمهم أنس جابر، نجمة التنس التونسية، وياسين بونو، حارس الهلال السعودي.

ومحمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي المصري، ومحمود الونش، لاعب الزمالك. وقبل انطلاق كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، استقبل مركز فيفا الطبي بدبي عدداً من نجوم الكرة الخليجية الذين اختاروا إجراء الاختبارات الطبية، والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية.

ومن أبرز النجوم إبراهيم المخيني، حارس مرمى المنتخب العماني وفريق النهضة، ونجم المنتخب الكويتي يوسف ناصر، الذي سجل أول هدف في «خليجي 26»، إلى جانب مواطنه خالد الرشيدي، حارس مرمى الأزرق، ومدافع المنتخب العراقي سعد ناطق، ونخبة من اللاعبين السعوديين المميزين، مثل سامي النجعي، لاعب النصر السعودي، وعبدالله الفهد، لاعب الخليج، وسعود بن زيدان، لاعب الفيحاء.

وأكد البروفيسور فابيو بيجوزي، رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي، تطور قطاع الطب الرياضي في دبي، وأثنى على جودة الخدمات الطبية التي يحظى بها الرياضيون.

مشيراً إلى أن الطب الرياضي جزء مهم في المنظومة الرياضية وعامل أساسي لتطور الرياضة، وقال: من المهم الاهتمام بصحة اللاعبين ومتابعتهم بشكل مستمر من أجل تحسين مستوياتهم ورفع لياقتهم البدنية، وفي دبي يشهد الطب الرياضي تطوراً مذهلاً، ما جعلها وجهة متميزة بالنسبة للعديد من الرياضيين حول العالم.

وأشاد فابيو بيجوزي بمواكبة قطاع الطب الرياضي في دبي لآخر التطورات واستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات، مشيراً إلى أنه استثمر وجوده في دبي أثناء تنظيم المؤتمر الدولي للطب الرياضي للاطلاع عن قرب على ما توفره دبي في هذا المجال.

وقال: لقد زرت مركز فيفا الطبي بدبي، وهو مكسب كبير للطب الرياضي في الإمارات، ويعزز مكانتها وجهة عالمية لعلاج الرياضيين.

وأكد الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز فيفا دبي، أن دبي أصبحت مركزاً إقليمياً رائداً في السياحة العلاجية للرياضيين، وذلك بفضل توافر العديد من العوامل الإيجابية التي جعلت نجوم ومشاهير الرياضة العالمية يفضلون العلاج في الإمارات والحصول على أفضل النتائج.

وأكد الغرايري أن القطاع الرياضي انضم خلال الفترة الأخيرة إلى بقية القطاعات الناجحة في مجال السياحة العلاجية، بفضل الجهود المبذولة للارتقاء بالطب الرياضي داخل الدولة، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، أو من حيث استقطاب نخبة من أنجح الكفاءات الطبية العالمية، لتكتمل المنظومة، ويصبح الطب الرياضي قطاعاً حيوياً قادراً على توفير أفضل الخدمات للراغبين في العلاج بالدولة، وخدمة الرياضيين.