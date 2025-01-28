تفاصيل صفقة انتقال تريزيجيه إلى صفوف الأهلي المصري

أعلن نادي طرابزون سبور عن التفاصيل المالية الخاصة ببيع اللاعب محمود حسن تريزيجيه ورحيله عن صفوفه.

وقد كشف النادي التركي عن تفاصيل انتقال اللاعب الدولي إلى الأهلي المصري عبر منصة الإفصاح العام التركية KAP.

وذكر نادي طرابزون سبور أن الأهلي سيدفع مليون و600 ألف يورو مقابل التعاقد مع اللاعب.

وأشار إلى أن محمود تريزيجيه تنازل عن 100 ألف يورو من راتبه مقابل إتمام الانتقال؛ ليكون إجمالي ما سيحصل عليه طرابزون هو مليون و700 ألف يورو.

يذكر أن الأهلي أعلن تعاقده مع تريزيجيه بداية من الموسم المقبل بعقد لمدة 5 مواسم.

وأتم الأهلي الاتفاق مع طرابزون سبور التركي، الذي كان يمتد عقد اللاعب معه حتى صيف 2026.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً قد انضم إلى طرابزون قادماً من أستون فيلا في صيف عام 2022، بينما يلعب حالياً مُعاراً إلى الريان القطري.