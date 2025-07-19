الأهلي المصري: ديانج ليس للبيع





اعتذر الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت لفريق الحزم الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين على رفض عرضه للتعاقد مع لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على فيسبوك إنه "أرسل خطابا إلى نادي الحزم يؤكد فيه على أن أليو ديانج ليس معروضا للبيع ولا نية للتفريط فيه".

وعاد ديانج إلى الأهلي في يونيو حزيران الماضي بعد إنهاء إعارته إلى الخلود السعودي، من أجل المشاركة مع الفريق المصري في كأس العالم للأندية الموسعة.

وخاض لاعب مالي (27 عاما) الموسم المنصرم معارا إلى الخلود وساعده على الاستمرار وسط فرق النخبة في السعودية.

وشارك ديانج في 31 مباراة بكل المسابقات مع الخلود في الموسم الماضي.

ولعب ديانج، الذي انضم للأهلي عام 2019 قادما من مولودية الجزائر، دورا حاسما في فوز الفريق بأربعة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب في الدوري المصري بالإضافة للحصول على ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية بنسختها القديمة.