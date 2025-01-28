10 نجوم شباب تألقوا في الدور الأول لدوري المحترفين

شهد الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، تميز عدد كبير من الشباب تحت 23 سنة مع أنديتهم طوال 90 مباراة لعبت حتى الآن خلال 13 جولة، ورأى المرصد العالمي لكرة القدم أن 10 من هؤلاء اللاعبين بإمكانهم اتخاذ خطوة أكثر تقدماً في حياتهم الرياضية، والانتقال للعب في أندية ودوريات وطنية دولية، وضمت تلك القائمة كلاً من ريكلمي هيرنانديز وبرينو ليموس ورينان دا سيلفا لاعبي شباب الأهلي، ومامادو كوليبالي وريتشارد أكونور وفينيسيوس ميلو لاعبي الجزيرة، وديفيد بيتروفيتش ظهير الشارقة، وماتياس بالاسيوس لاعب وسط العين، وسياكا سيديبي لاعب وسط الوصل، وفاكوندو كروسبزكي مهاجم الوحدة.

ثلاثي الفرسان

تعاقد شباب الأهلي مع الظهير الأيسر ريكلمي هيرنانديز «22 عاماً»، قادماً من نادي كويابا البرازيلي في أغسطس 2024، وينتهي عقده في يونيو 2028، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم، ولعب مع الفريق 234 دقيقة موزعة على 4 مباريات، ولديه 50 افتكاكاً ناجحاً، و60 مواجهة هوائية ناجحة، و13 التحاماً، و7 تغطيات، و118 تمريرة، ولمس الكرة 180 مرة، ولعب 91 تمريرة صحيحة، ومنها 70 تمريرة في ملعب المنافس، و3 تمريرات مؤثرة، ونسبة نجاح في المراوغات وصلت إلى 66.7%، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 2.7 مليون يورو.

بينما تعاقد شباب الأهلي مع لاعب الوسط برينو ليموس «22 عاماً»، قادماً من نادي أمريكا مينيرو البرازيلي في يناير 2024، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم، وينتهي عقده في يونيو 2027، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 1.4 مليون يورو، وظهر مع «الفرسان» هذا الموسم، 778 دقيقة موزعة على 12 مباراة، ولديه 19 افتكاكاً بنسبة نجاح 68.4%، و58 التحاماً، و27 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 55.5%، و46 تغطية، و493 تمريرة، وصنع هدفاً واحداً، وسجل هدفاً واحداً أيضاً، ولمس الكرة 595 مرة، وسدد 10 تسديدات، ولديه 447 تمريرة، ومنها 305 في ملعب المنافس، و9 تمريرات مؤثرة، ونسبة نجاح المراوغة وصلت إلى 57.1%.

كما تعاقد شباب الأهلي مع قلب الدفاع رينان دا سيلفا «23 عاماً»، في أغسطس 2022، ويمتد عقده حتى يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، وظهر هذا الموسم في 1034 دقيقة موزعة على 12 مباراة في الدوري، وقام بافتكاك ناجح 75 مرة، بالإضافة إلى 43 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 58.1%، وبالتغطية 32 مرة، واعترض الكرة 7 مرات، وقام بالتشتيت 61 مرة، ولعب 519 تمريرة بدقة، ولمس الكرة 650 مرة، ولعب 445 تمريرة صحيحة، ومنها 205 في ملعب المنافس.

شباب «فخر أبوظبي»

وتعاقد الجزيرة مع مامادو كوليبالي «22 عاماً»، في يوليو 2021، ويمتد عقده حتى يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية مليوني يورو، وظهر مع «فخر أبوظبي»، 1146 دقيقة موزعة على 13 مباراة، ولديه 26 افتكاكاً بنسبة نجاح 61.5%، و108 التحامات، و41 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 53.6%، و89 تغطية، و659 تمريرة، ومنها 279 تمريرة في ملعب المنافس، و9 تمريرات مؤثرة، ولديه 24 مراوغة بنسبة نجاح 62.5%، ولمس الكرة 832 مرة، وسجل هدفين وصنع هدفاً واحداً.

كما تعاقد الجزيرة مع الظهير ريتشارد أكونور «21 عاماً»، في يوليو 2022، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية حوالي مليون يورو، وظهر مع الفريق هذا الموسم، 847 دقيقة في 10 مباريات، ولديه 110 التحامات، و19 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 58%، و40 تغطية، و375 تمريرة، ومنها 315 تمريرة صحيحة، و9 تمريرات مؤثرة، ولعب 26 عرضية، وصنع هدفين، وراوغ 35 مرة بنسبة نجاح 68.5%.

أما المهاجم فينيسيوس ميلو «23 عاماً»، فتعاقد معه الجزيرة قادماً من نادي سوكاريسكي الصربي في سبتمبر 2024، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية مليوني يورو، وظهر هذا الموسم، 601 دقيقة في 7 مباريات، ولديه 63 التحاماً، و28 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 50%، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها، ولديه 12 تسديدة منها 7 تسديدات على المرمى، ولمس الكرة 270 مرة، كما أن لديه 151 تمريرة، ومنها 110 تمريرات صحيحة، و85 في ملعب المنافس، و7 تمريرات مؤثرة، و11 مراوغة بنسبة نجاح 45.4%.

رباعي واعد

تعاقد الشارقة مع الظهير ديفيد بيتروفيتش «22 عاماً»، قادماً من نادي رادنيكي نيس الصربي في أغسطس 2024، بعقد يمتد حتى يونيو 2026، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 1.4 مليون يورو، ولدى اللاعب الذي تم قيده في فئة اللاعب المقيم، 24 تشتيتاً، و30 افتكاكاً بنسبة نجاح 70%، و25 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 52%، و45 تغطية، و5 اعتراضات، و400 تمريرة منها 306 تمريرات صحيحة، و10 تمريرات مؤثرة، و177 في ملعب المنافس، ولعب 27 كرة عرضية، ولمس الكرة 677 مرة، وسجل هدفاً واحداً خلال ظهوره لمدة 1078 دقيقة في 13 مباراة.

وتعاقد العين مع لاعب الوسط ماتياس بالاسيوس «23 عاماً»، في يوليو 2022، ويمتد عقده حتى يونيو 2029، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 4.2 ملايين يورو، وظهر مع «الزعيم» هذا الموسم، 719 دقيقة في 10 مباريات، ولديه 59 التحاماً، و622 تمريرة منها 564 تمريرة صحيحة، و363 في ملعب المنافس، و17 تمريرة مؤثرة، ولمس الكرة 736 مرة، وسجل هدفاً، وصنع هدفاً، وتبلغ نسبة نجاحه في الافتكاك 70.6%.

وتعاقد الوصل مع لاعب الوسط سياكا سيديبي «22 عاماً»، في أغسطس 2022، ويمتد عقده حتى يونيو 2028، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 4.5 ملايين يورو، وظهر مع «الإمبراطور»، 569 دقيقة في 10 مباريات، ولديه 34 التحاماً، و16 مواجهة هوائية، و40 تغطية، و254 تمريرة منها 225 تمريرة صحيحة، و127 في ملعب المنافس، و6 تمريرات مؤثرة، ولمس الكرة 339 مرة، وسدد 9 تسديدات، وسجل هدفاً واحداً.

وتعاقد الوحدة مع المهاجم فاكوندو كروسبزكي «23 عاماً»، في يناير 2023، ويمتد عقده حتى يونيو 2025، وتقارب قيمته السوقية المليون يورو، وشارك مع «العنابي»، 456 دقيقة في 10 مباريات، ولديه 40 التحاماً، و28 مواجهة هوائية، و85 تمريرة منها 59 تمريرة صحيحة، و39 في ملعب المنافس، وتمريرتين مؤثرتين، و167 لمساً للكرة، و4 عرضيات، وسدد 15 كرة، ومنها 9 تسديدات على المرمى، وسجل هدفين.