عفيف الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الملحق الآسيوي

يصل إجمالي القيمة التسويقية للمنتخبات الستة المتنافسة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 664.75 مليون درهم، موزعة بين 359.10 مليون درهم للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات وعمان وقطر، و305.65 ملايين درهم للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق وإندونيسيا والسعودية، فيما كان القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري أغلى لاعبي منتخبات الملحق بقيمة تسويقية 43.18 مليون درهم، ويليه في صفوف «العنابي» المعز علي لاعب الدحيل، بقيمة 14.95 مليون درهم.

ويتصدر قائمة القيمة التسويقية في صفوف منتخبنا الوطني، فابيو دي ليما لاعب الوصل بقيمة 27.77 مليون درهم، ويليه لوان بيريرا لاعب الشارقة بقيمة 21.36 مليون درهم، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، والذي حدد قيمة تسويقية للاعب الإندونيسي جاي ايدزيس لاعب فينيسيا الهولندي، وتصل إلى 32.50 مليون درهم، ليكون الأعلى في صفوف منتخب بلاده، ويليه بقيمة 27.77 مليون درهم، زميله المدافع الهولندي الأصل ميس هيغلرز، والمحترف في صفوف نادي تفينتي الهولندي.

وبالنسبة للمنتخب السعودي، فيتصدر فراس البريكان لاعب الأهلي السعودي، قائمة أعلى لاعبي «الأخضر» بقيمة 19.22 مليون درهم، وتلاه زميله سعود عبد الحميد لاعب روما في الموسم الماضي، وبقيمة 12.82 مليون درهم، فيما يعد علي الحمادي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، وماركو فارجي المحترف في النرويج، الأعلى في صفوف المنتخب العراقي بقيمة 10.68 و5.13 ملايين بالترتيب، أما العماني محسن الغساني لاعب بانكوك يونايتد التايلاندي، وبقيمة 4.27 ملايين درهم، فهو الأعلى في صفوف منتخب سلطنة عمان.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث تستضيف قطر المجموعة الأولى، والسعودية المجموعة الثانية، ويسعى منتخبنا الوطني بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، إلى حجز بطاقة التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى النهائيات العالمية بعد مشاركة وحيدة في مونديال إيطاليا 1990.

وكذلك الحال للمنتخب القطري الذي يملك مشاركة وحيدة عندما استضافت بلاده كأس العالم عام 2022، فيما تطمح عُمان إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ كأس العالم للمرة الأولى، في حين يأمل كل من منتخبي العراق وإندونيسيا، في الظهور الثاني لهما في كأس العالم، بينما يسعى «الأخضر» السعودي للتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخه.

وتقام مباريات الملحق الآسيوي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويضمن متصدر كل مجموعة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، لينضمّا إلى منتخبات أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، وأوزبكستان، لتمثيل القارة الآسيوية في المونديال المقرر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك العام المقبل.

فيما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى الدور الخامس، الذي يقام يومي 13 و18 نوفمبر 2025، حيث يتواجهان في مباراتين بنظام الذهاب والإياب، لحسم هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.