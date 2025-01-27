تاعرابت ولابا كودجو يكسران صمت الميركاتو الشتوي

بعد فترة هدوء في سوق الانتقالات الشتوية في دوري أدنوك للمحترفين، شكل خروج اللاعب المغربي عادل تاعرابت المفاجئ من النصر وانتقاله إلى الشارقة أبرز صفقة حتى الآن، وكسرت الصمت الذي يخيم حول «الميركاتو» رغم مرور نحو أسبوعين على فتح باب الانتقالات، حيث يعد تاعرابت أحد أفضل اللاعبين في الدوري، وقدم مستويات رائعة مع النصر طيلة موسمين ونصف الموسم، لذلك شكل خروجه من النصر حدثاً رياضياً ما زال يشغل الشارع الرياضي.

وتم فتح باب الانتقالات الشتوية 15 يناير الجاري ويستمر حتى 11 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نسقاً تصاعدياً في عدد الصفقات، خاصة أن أغلب الأندية تعاني من بعض النقائص التي بدت واضحة خلال الدور الأول.

وتصدر خبر دخول النصر في مفاوضات رسمية مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي وأحد نجوم الدوري الإنجليزي سابقاً ومونديال قطر 2022، أخبار الميركاتو في الساعات الأخيرة، حيث بات اللاعب قريباً جداً من الانضمام إلى قلعة العميد.

وانتقلت المنافسة من جدول الترتيب بين شباب الأهلي والشارقة إلى سوق الانتقالات، حيث يسعى كل منهما إلى ضم صفقات نوعية من أجل تعزيز الحظوظ في المنافسة على لقب الدوري وكذلك في دوري أبطال آسيا، ويبدو ذلك واضحاً من خلال ضم الشارقة تاعرابت ودخوله في مفاوضات مع العين من أجل ضم مهاجمه لابا كودجو.

وأبرمت 7 أندية 7 صفقات جديدة في انتظار دخول المزيد من الأندية إلى سوق الانتقالات في الأيام المقبلة مثل الوحدة والنصر، ومن بين التعاقدات التي تم الإعلان عنها حتى الآن انتقال الحارس المغربي أنس الزنيتي إلى الوصل في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى يونيو 2025، بهدف تعزيز صفوف الإمبراطور في مسابقة «دوري أبطال آسيا للنخبة»، كما أعاد الوصل قيد الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لاعب الوسط إلى قائمة الفريق الأول بدلاً عن الصربي سردان بعد تأكيد تجاوز بوبليتي للإصابة التي كانت قد أبعدته عن الملاعب لتسعة أشهر، كما اقترب «الإمبراطور» من التعاقد مع مهاجم كولومبي.

وأعلن الجزيرة عن التعاقد مع المغربي إلياس الكريمي حتى يونيو 2029، بالإضافة إلى تمديد عقد المدافع حمدان العامري لأربعة مواسم أخرى إلى يونيو 2029.

وتعاقد عجمان مع عبدالله عباس قادماً من النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وضم البحريني علي مدن بدلاً عن التونسي هيكل الشيخاوي، وتعاقد دبا الحصن مع خالد جلال قادماً من خورفكان، وأعلن بني ياس عن تجديد عقد فواز عوانة حتى نهاية الموسم المقبل، وخميس الحمادي إلى موسم 2027 - 2028، وضم خورفكان البرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس والوحدة سابقاً والقادم من التعاون السعودي، في المقابل استغنى عن مهاجمه البرازيلي بيدرو هنريكي، وتعاقد العروبة مع المصري محمود صابر في فئة المقيمين.