ستشهد مباراة برشلونة وفالنسيا المهمة بالدوري الإسباني، والمقررة مساء الأحد، غياب أحد نجوم الفريق الكتالوني مما يمثل ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا.

وكشف الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة فالنسيا، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، والتي خلت من بيدري أحد نجوم الفريق.

برشلونة، أوضح في بيان، على حسابه في منصة "إكس": "يعاني بيدري من التهاب في المعدة والأمعاء، وسيغيب عن مباراة اليوم".

بيدري انضم إلى قائمة المصابين التي تشمل الحاري تير شتيغن، فضلا عن مارك بيرنال، وداني أولمو، وإينيغو مارتينيز.