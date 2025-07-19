13 صفقة في 7 أيام بـ«الميركاتو الصيفي»

لا يزال سباق أندية دوري أدنوك للمحترفين قائماً لإكمال صفقاتها والاستقرار على قوائمها في إطار التحضيرات الحالية استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026، الذي ينطلق يوم 16 أغسطس المقبل بمباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وشهد «الميركاتو الصيفي» 13 تعاقداً جديداً، وتجديداً وحيداً خلال الأسبوع الماضي، أبرزها تعاقد النصر مع المهاجم الإيراني مهدي قائدي قادماً من نادي شباب الأهلي ، كما تعاقد «العميد» مع المالي شيخنا دومبيا، لمدة موسم واحد قادماً أيضاً من نادي شباب الأهلي.

وتعاقد كلباء مع مدافع المنتخب الأولمبي أحمد مال الله، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي، واستعاد الوصل مدافعه السابق البرازيلي إدريلسون سيلفا، قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ليكون من الصفقات المهمة أيضاً.

في حين شهد الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً من بني ياس، الذي تعاقد رسمياً مع المهاجم الإنجليزي براد يانغ، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العروبة السعودي، ومع خلفان مبارك، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجزيرة، ومع خالد الهاشمي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العين.

وواصل دبا نشاطه الملحوظ في «الميركاتو الصيفي»، وأكمل 4 صفقات في الأسبوع الماضي، بتعاقده مع البرازيلي كارلوس فينيسيوس، وراشد محمد مصبح، وحارس المرمى سلطان الزعابي، والدولي الأوزبكي عبدالله ييف، قادماً من نادي باختاكور.

وذلك في إطار سعي دبا لدعم صفوفه والحفاظ على مقعده في دوري أدنوك للمحترفين الذي صعد إليه الفريق بتفوقه في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وأجرى الوحدة صفقة وحيدة في الأسبوع الماضي، بتعاقده مع الأرجنتيني الشاب جيرونيمو ريفيرا، وكذلك الظفرة الذي تعاقد مع لاعب الوسط عبدالله فدعق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية ارتباطه مع الجزيرة، والذي كان قد أعار فدعق للعب مع الظفرة في رحلة عودته لدوري المحترفين في الموسم الماضي، في حين جدد العين عقد مهاجمه الشاب عيسى خلفان.