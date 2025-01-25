حمد الفلاسي لـ« البيان»: النصر لم يتأخر في دفع رواتب تاعرابت

أكد الدكتور حمد الفلاسي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن موقف النصر في أزمة اللاعب عادل تاعرابت لم يكن ضعيفاً من الناحية القانونية، ولكن الإدارة اختارت الحل الأمثل، الذي يحافظ أولاً على استقرار الفريق (الهدوء) ويحفظ حقوقه المادية، نافياً أن يكون اللاعب استغل ثغرة قانونية في عقده، ومؤكداً أنه لا وجود لأي إخلال من جانب النصر في تنفيذ التزاماته تجاه اللاعب بما في ذلك تنزيل الرواتب في موعدها، وبالتالي فإن مشكلة تأخير الراتب لأكثر من شهرين غير مطروحة.

وبالرغم من إنهاء عقد اللاعب بالتراضي بينه وبين النصر، إلا أن الشارع الرياضي ما زال يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت العميد للاستسلام بسهولة لطلب اللاعب بفسخ عقده، خاصة أنه تعرض لموقف مشابه في قضية الأسترالي مارك بريشيانو في 2012.

وحصل فيها على كامل حقوقه المادية وإيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، ولكن هذه المرة تجنب النصر الدخول في صراع قانوني مع تاعرابت، لذا طرح البعض فرضية التأخير في دفع الرواتب، الأمر الذي نفاه الفلاسي في تصريح خاص لـ«البيان».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أجرى تعديلات في 2018 تنص على إمكانية فسخ عقود اللاعبين بعد شهرين من تأخر الرواتب، حيث ألزم «فيفا» الاتحادات الرياضية بضرورة دفع الرواتب ومقدمات العقود للاعبين دون تأخير، وأصبح حقاً مشروعاً للاعب المحترف أن ينهي عقده أو يغيره في حالة عدم استلامه لرواتبه لأكثر من شهرين، كما تم إعطاء لجان الاحتراف وغرف فض المنازعات في الاتحادات الرياضية كامل الصلاحية في إصدار العقوبات المناسبة دون الرجوع للجنة الانضباط.

وذلك في الأمور المتعلقة بالمبالغ المتأخرة، وكذلك زيادة فترات الحرمان من تسجيل اللاعبين على الصعيدين المحلي والدولي إلى 3 فترات، وذلك في حال تأخر صرف المستحقات للاعبين، على أن يتم إيقاف العقوبة في حال دفع النادي تلك المبالغ للاعبين.

وقال الفلاسي: رغبة اللاعب هي الأساس في هذه القضية، لقد تمسك بمغادرة الفريق، لذا احترمنا قراره رغم أن موقفنا من الناحية القانونية جيد، ولكن اخترنا الحل الأمثل والأنسب لنا للحفاظ على الهدوء، خاصة أننا وصلنا إلى مرحلة مهمة في الموسم وأمامنا استحقاق مهم في مسابقة دوري أبطال الخليج، نحتاج إلى التركيز للحفاظ على استقرار الفريق والبحث عن بديل للاعب، وليس التركيز على القضايا، المهم هو الحفاظ على حقوق النصر. وصرح الفلاسي أن إدارة النصر حاولت إثناء اللاعب عن قراره، إلا أنها لم تتوفق في ذلك أمام إصراره على المغادرة.

وحول ما إذا كان هناك خلاف مباشر بين اللاعب والمدرب الهولندي ألفريد شرودر، أكد عضو مجلس إدارة النصر لكرة القدم أن تاعرابت أبدى تحفظاً حول تغيير مركزه من طرف المدرب قبل أن تشكل مباراة كأس السوبر أمام نادي قطر، القطرة التي أفاضت الكأس (من وجهة نظر اللاعب) عندما تم استبداله في الشوط الثاني.

واعتبر الفلاسي رحيل تاعرابت بالقرار المفاجئ، ولكن إدارة النصر تقبلته وهي بصدد البحث عن البديل المناسب، خاصة أن الفريق مقبل على استحقاق مهم في مسابقة دوري أبطال الخليج. وحول إمكانية استعادة الكولومبي كيفن أغوديلو من الوحدة، قال الفلاسي: نحترم عقد الإعارة مع الوحدة، لكن تحكمنا الظروف وكل الخيارات مطروحة في الوقت الحالي.