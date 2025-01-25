الوصل يعيد بوبليتي ويقترب من مهاجم كولومبي

أعاد الوصل قيد الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لاعب الوسط إلى قائمة الفريق الأول للمشاركة في المسابقات المحلية والخارجية كافة، لدعم صفوف «الإمبراطور» في بقية مشوار الموسم الحالي، ليكون بديلاً للصربي سردان بعد تأكيد تجاوز بوبليتي للإصابة التي كانت قد أبعدته عن الملاعب لتسعة أشهر، كما اقترب النادي من التعاقد مع مهاجم كولومبي.

وكان الوصل قد حافظ على تواجد لاعب الوسط الأرجنتيني ضمن كشوفاته في قائمة اللاعبين الذي يحق لهم المشاركة في المنافسات الخارجية فقط، بهدف الاستفادة من خانته، وأكد بوبليتي جاهزيته للدفاع من جديد عن شعار «الإمبراطور» محلياً وخارجياً في أعقاب تألقه مؤخراً بمباراة السوبر الإماراتي القطري.

وفي ذات السياق، نشطت إدارة النادي، في البحث عن وجوه جديدة للتعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وترددت أنباء عن مفاوضات جادة لكسب توقيع الكولومبي برايان بلاسيوس مهاجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي، مع وجود خيارات بديلة.