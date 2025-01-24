إصابة المثلوثي مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، أنه تاكد من إصابة مدافع الفريق، التونسي حمزة المثلوثي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال رئيس الجهاز الطبي للفريق، الدكتور محمد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم إنه تأكد إصابة المثلوثي مدافع الفريق خلال مباراة الزمالك ومودرن سبورت أمس الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بعد إجراء الفحص الطبي وتلأشعة.

وأضاف أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع للجراحة خلال الساعات المقبلة.