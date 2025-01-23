60 هدفاً بقميص العين.. رحيمي يواصل كتابة التاريخ

واصل النجم المغربي سفيان رحيمي تألقه اللافت مع فريق العين بعد تقديمه أداءً استثنائياً في مواجهة النصر الأخيرة ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وقاد رحيمي فريقه لتحقيق فوز كبير بنتيجة 4 - 1 على استاد هزاع بن زايد، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق.

كانت مواجهة النصر واحدة من أفضل مباريات سفيان رحيمي منذ انضمامه إلى العين، حيث سجل رحيمي هدفين رائعين وصنع هدفاً آخر، مما ساهم بشكل مباشر في حسم اللقاء لصالح فريقه، ورفع النجم المغربي رصيده إلى 60 هدفاً بقميص العين في جميع المسابقات، ليواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي.

وكان رحيمي العلامة الفارقة في المباراة، استمر في تشكيل خطورة مستمرة على دفاع النصر، حيث سدد 4 كرات، من بينها 3 تسديدات بين القائمين والعارضة، ليصبح الأكثر تسديداً في المباراة، بحسب موقع الإحصائيات «سوفا سكور»، كما مرر 22 كرة صحيحة من أصل 29 بنسبة دقة بلغت 76 %، وصنع فرصاً خطيرة، إلى جانب تمريرة حاسمة أثمرت عن هدف آخر، وأظهرت هذه الأرقام مدى تأثير رحيمي في هجوم العين، حيث كان العنصر الأبرز في اللقاء. وبالأرقام فإن رحيمي كان رجل المباراة بعد حصوله على التقييم الأعلى بين اللاعبين، ليؤكد من جديد أنه ليس مجرد هداف، بل قائد هجومي يمتلك القدرة على تغيير مجرى المباريات.

ووصل رحيمي إلى ثامن ثنائية له مع الزعيم، منها 4 ثنائيات في دوري أدنوك للمحترفين، هذه الإنجازات جعلته واحداً من أعمدة الفريق الأساسية، حيث يشكل إضافة حقيقية لطموحات الفريق العيناوي في المنافسات المحلية والقارية.

لم تقتصر إشادة جماهير العين برحيمي على أدائه في المباراة فقط، بل تعدتها إلى الدور الكبير الذي يلعبه في قيادة الفريق نحو الانتصارات، وأظهرت المباراة أن النجم المغربي يمتلك القدرة على التواجد في اللحظات الحاسمة وصنع الفارق. وبفضل الأداء المتألق لرحيمي وزملائه، يسعى العين لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين، مع طموحات كبيرة لحصد الألقاب، وبات رحيمي، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة، محور آمال الجماهير، ويبدو أنه في طريقه لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق البنفسجي.