كريم ديميرباي لا يرغب في اللعب لمنتخب ألمانيا

قال لاعب خط الوسط الألماني السابق كريم ديميرباي إنه لن يعود لصفوف منتخب بلاده إذا طلب منه ذلك.

وقال ديميرباي في مقابلة مع بوابة (سبوكس) الإخبارية نشرت اليوم الثلاثاء "إذا طلب مني الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم اللعب في كأس العالم، فسأقول باحترام كبير: (يا رفاق، أفضل الذهاب في إجازة مع عائلتي)".

وكشف ديميرباي أنه "لم يعد متحمسا للعب" مع منتخب ألمانيا.

ولعب ديميرباي في الدوري الألماني مع ناديي هوفنهايم وباير ليفركوزن، من بين أندية أخرى، لكنه يلعب في تركيا الآن مع فريق جالطة سراي منذ عام 2023.

ورغم أنه ولد في ألمانيا ويشعر بامتنان كبير للبلاد، فإن ديميرباي قال "أشعر الآن وكأنني في وطني في تركيا ولا أريد أن أغادرها. بمجرد أن وطأت قدماي الأراضي التركية، شعرت بأنني في بلدي".

وسبق أن خاض ديميرباي مباراتين مع منتخب ألمانيا بعد أن قرر عدم تمثيل تركيا.

وأكد اللاعب "بالطبع كنت أتمنى اللعب لألمانيا أكثر من مرة. ولكن عندما أختبر الآن شعور اللعب في ملعب تركي ومدى قوة الدفع التي يمنحها المشجعون لك، فإنني أعتقد أنني ربما كنت لأتخذ قرارا مختلفا بناء على هذه التجربة".