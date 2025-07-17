خلفان مبارك يودع الجزيرة بعد 12 عاماً من العطاء

ودع خلفان مبارك كشوفات نادي الجزيرة بعد مسيرة حافلة استمرت 12 عاماً من العطاء، قدم خلالها مستويات متميزة، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، بعد أن ظل عنصراً مهماً في تشكيلة الفريق خلال مشواره السابق باستثناء الموسم الأخير الذي عانى فيه من عدم الجاهزية بسبب الإصابة، واكتفى بالمشاركة في مباريات معدودة. وأظهر النادي تقديراً للاعبه السابق، وقدم له الشكر على سنوات العطاء مع إعلان انتهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي، وقال: «يعبر نادي الجزيرة عن شكره وامتنانه لخلفان تجاه ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية، ويتمنى له التوفيق في مشواره المقبل».

وتفاعل جمهور «فخر أبوظبي» مع خبر رحيل أفضل صانع ألعاب ارتدى شعار النادي في العقد الأخير، وقدم له الشكر على ما قدمه، واسترجع البعض شريط ذكريات تألق خلفان مبارك بشعار النادي والنجاحات التي حققها، والتمريرات الذكية التي تميز واشتهر بها في ملاعب الإمارات.

مسيرة

وكان خلفان مبارك قد انضم إلى نادي الجزيرة في يوليو 2013 قادماً من شباب الأهلي بعد بداياته مع نادي عجمان في فرق المراحل السنية، وشارك مبارك مع الجزيرة في 173 مباراة ببطولة الدوري وأحرز 35 هدفاً، ونال البطاقة الحمراء مرة واحدة مقابل 11 بطاقة صفراء، وحقق نجاحات شخصية بنيل لقب جائزة أفضل لاعب واعد عن موسم 2016 - 2017، وأفضل لاعب إماراتي موسم 2018 - 2019، وكان أحد العناصر المهمة في تتويج الفريق بلقبين في 2016 - 2017 ولقب موسم 2020 - 2021 الشيء الذي يجعله صاحب بصمة في تاريخ النادي.

عروض

وترددت أنباء عن تلقي خلفان مبارك اتصالات من عدد من الأندية التي أبدت رغبتها في كسب توقيعه، وحسب المصادر، فإنه أصبح قريباً من نادي بني ياس الذي كان الأكثر جدية، ويتوقع أن يكتمل التفاوض باتفاق الطرفين والإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.