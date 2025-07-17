كلباء يضم المدافع أحمد مال الله

تعاقد كلباء مع المدافع أحمد مال الله (21 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء ارتباط اللاعب بناديه السابق شباب الأهلي، والذي شارك معه في 1570 دقيقة موزعة على 21 مباراة في دوري تحت 21 سنة، موزعة خلال مواسم 2022 - 2023، 2023 - 2024، و2024 - 2025، وسجل هدفين تلقى 4 بطاقات صفراء، وبطاقة واحدة حمراء.

من ناحية أخرى، يخوض كلباء أمام فريق ڤوكوڤار الكرواتي مساء اليوم، مباراته الودية الأولى في معسكره الخارجي الحالي في سلوفينيا، استعداداً للموسم الجديد، فيما دشن فريق الرديف بنادي كلباء مساء أول من أمس، أول تدريباته استعداداً للموسم الرياضي المقبل، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد الزعابي، والذي التقى باللاعبين ووجه لهم كلمة تحفيزية.