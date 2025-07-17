النصر يتعاقد مع قائدي ويستعير دومبيا في أهم صفقات «الميركاتو الصيفي»

أعلن النصر عن التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي قائدي (26 عاماً) لمدة 3 سنوات ، قادماً من نادي شباب الأهلي، ليكون أهم صفقات «الميركاتو الصيفي» حتى الآن، بعدما تألق اللاعب مع كل من شباب الأهلي وكلباء في المواسم الماضية، فيما استعار النصر المهاجم المقيم المالي شيخنا دومبيا (22 عاماً)، قادماً من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وانضم قائدي، إلى شباب الأهلي موسم 2021 ـ 2022، وتمت إعارته لنادي الاستقلال الإيراني موسم 2022 ـ 2023، وعاد بعدها إلى دوري أدنوك للمحترفين، لتتم إعارته إلى نادي كلباء آخر موسمين 2023 ـ 2024 و2024 ـ 2025.

وحاول كلباء عقب نهاية الموسم الماضي، التمسك ببقاء قائدي بين صفوفه، وشراء عقده والمتبقي منه موسم واحد فقط مع «الفرسان»، إلا أن دخول النصر في اللحظات الأخيرة، دفعت المهاجم الإيراني لتغيير بوصلته للاستقرار مع «العميد».