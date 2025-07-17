الأرجنتيني ألمادا من بوتافوغو إلى أتلتيكو مدريد

توصل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نادي بوتافوغو البرازيلي لضم لاعب الأخير الأرجنتيني الدولي تياغو ألمادا، إلى صفوفه بعد نهاية فترة إعارته إلى ليون الفرنسي في 30 يونيو.

وقال نادي العاصمة الإسباني على موقعه الرسمي: «اتفق أتلتيكو مدريد وبوتافوغو على انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي تياغو ألمادا البالغ من العمر 24 عاماً، إلى مدريد للخضوع للفحص الطبي ثم توقيع عقده الرسمي». تدّرج ألمادا، في صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حيث خاض أول مباراة رسمية معه عام 2018 وهو في السابعة عشرة من عمره.

وبعد أن أصبح لاعباً دولياً (10 مباريات دولية، 4 أهداف)، تُوّج لاعب الوسط المهاجم بطلاً للعالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني. اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2023.