ريال مدريد يعلن رسمياً رحيل لوكاس فاسكيز

أعلن ريال مدريد الإسباني رسمياً رحيل ظهيره لوكاس فاسكيز "الخميس".

خاض فاسكيز مباراته الأخيرة ضد باريس سان جرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد عشرة مواسم قضاها مع الفريق الملكي.

وشارك الدولي الإسباني، الذي لم يُعلن عن ناديه المستقبلي بعد، في 402 مباراة مع الفريق الأبيض وحصد 23 لقبا (5 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 في الكأس السوبر الأوروبية، 4 مرات الدوري الإسباني، لقب واحد في كأس اسبانيا، و4 في الكأس السوبر الإسبانية).

سيتم تكريمه "الخميس" خلال حفل وداع في فالديبيباس، ملعب تدريب النادي.

انضم لاعب خط الوسط، الذي تحول إلى ظهير أيمن، إلى ريال مدريد عام 2007 في سن السادسة عشرة. وتدرج في مختلف الفئات العمرية.

أعير إلى إسبانيول لموسم واحد عام 2014، وشارك للمرة الاولى مع الفريق الأول في سبتمبر 2015. وصرح رئيس النادي فلورنتينو بيريس قائلاً "يجسد لوكاس فاسكيز قيم ريال مدريد على نحو مثالي، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جماهيرنا".

وقال فاسكيز على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد أكثر من 400 مباراة، حان وقت وداع نادي حياتي. أغادر مرتاح بال، مدركًا أنني بذلت قصارى جهدي".

واضاف "لطالما كنت مدركًا للمسؤولية والشرف اللذين يرافقان الدفاع عن هذا الشعار".

