علاء زهير: «العنابي» حقق لقباً من رحم المعاناة

بارك علاء زهير مدافع الوحدة لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي على إنجاز التتويج بكأس التحدي في ختام بطولات السوبر الإماراتي القطري لعام 2025، مؤكداً أن البطولة جاءت من رحم المعاناة وأمام منافس صعب بعدما جاء الحسم عن طريق ركلات الترجيح.

وقال: «مبروك لجماهير الوحدة التي تستحق الفرحة، وتعاهدنا كلاعبين قبل المباراة على بذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وإهدائهم هذا اللقب الغالي»، وأضاف: «المباراة لم تكن سهلة لأن الوكرة القطري فريق منظم ويملك لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، والحمد لله نجحنا في العودة بشكل جيد في الشوط الثاني، ثم حالفنا التوفيق في ركلات الترجيح لنسعد جمهورنا الحبيب».

واعتبر علاء زهير، أن الموسم لم ينتهِ بالنسبة للوحدة، وأن الدوري لا يزال طويلاً والفريق سيحول تركيزه نحو الدوري، حيث احتفلنا بالكأس وبدأنا في اليوم التالي التحضير لمواجهة البطائح.