«بوبليتي» يربك حسابات الوصل في 40 دقيقة

أربك الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لاعب وسط الوصل، حسابات الجهازين الإداري والفني، بتألقه اللافت في مباراة السد الأخيرة بدرع السوبر الإماراتي القطري، بعدما شارك بديلاً لزميله ماجد سرور في الشوط الثاني.

ولعب بوبليتي 40 دقيقة قدم فيها مستوى متميزاً وأسهم في تتويج فريقه بأول ألقاب العام الجديد، على الرغم من أنها أول مشاركة رسمية له بعد فترة غياب استمرت قرابة 9 أشهر، وكانت آخر مباراة دافع فيها عن قميص «الإمبراطور» أمام كلباء في 30 أبريل من العام الماضي بنصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وتعرض النجم الأرجنتيني بعد تلك المباراة إلى إصابة بكسر في صابونة الركبة اليسرى في التدريبات، ما أدى إلى ابتعاده عن الملاعب، وقرار إدارة النادي بتحويله ضمن قائمة اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة في المنافسات الخارجية فقط للمحافظة عليه في كشوف النادي وخاصة أن النادي كان قد جدد تعاقده قبل الإصابة حتى الصيف المقبل.

وظل لاعب الوسط الأرجنتيني الذي يحظى بمكانة كبيرة وسط جماهير الوصل يخضع للعلاج والتأهيل في الأشهر الماضية، حتى تعافى من الإصابة ليكون ظهوره أمام السد الأول له في الموسم الحالي، وأدهش النجم الأرجنتيني الجميع بمستواه في المباراة وأكد جهوزيته للعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق محلياً وخارجياً، ليربك ملف التعاقدات في النادي.

وكان بوبليتي قد انضم إلى كشوف «الإمبراطور» في صيف موسم 2023-2022 قادماً من نادي انديبندينتي الأرجنتيني في صفقة انتقال حر، وتألق مع الفريق في الموسم الأول الذي شهد مشاركته في 22 مباراة، وقدم مستوى أكثر تميزاً في الموسم الماضي بمشاركته في 28 مباراة منها 15 مباراة في بطولة الدوري، وأدى دوراً مؤثراً في عودة «الإمبراطور» إلى منصات التتويج وتحقيق ثنائية «الدوري والكأس»، وسجل اسمه ضمن قائمة الشرف التي حققت بطولة السوبر الإماراتي القطري.

وقياساً على تألقه في مباراة السوبر التي أكدت جهوزيته فإن جيرونيمو بوبليتي قد يكون أحد خيارات الجهاز الفني قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وخاصة أنه يتمتع بخبرة في ملاعب الإمارات، ومن العناصر التي يمكن أن تقدم الإضافة المطلوبة.