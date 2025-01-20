سردار أزمون ينتزع من سياكا صدارة الأعلى قيمة سوقية في «دورينا»

قبل أيام قليلة، انطلقت فترة الانتقالات الشتوية للكرة الإماراتية، الممتدة حتى 11 فبراير المقبل، والمتوقع أن تشهد نشاطاً كبيراً من أندية دوري أدنوك للمحترفين لتدعيم صفوفها، وعلاج بعض الثغرات المؤثرة في مستوياتها ونتائجها خلال النصف الأول من هذا الموسم، وبهذه المناسبة نعرض قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في دورينا، والمعلنة من المرصد العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم للاعبي أنديتنا حتى 15 يناير الجاري.

ووضع المرصد العالمي الإيراني سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، في صدارة قائمة أعلى قيمة سوقية للاعبي دوري أدنوك للمحترفين بقيمة تتراوح ما بين 3.5 إلى 4.7 ملايين يورو، وعقد يمتد حتى 2027، منتزعاً الصدارة من سياكا سيديبي، لاعب الوصل، الذي تراجع إلى المركز الثالث بقيمة تتراوح من 3 إلى 3.9 ملايين يورو، وعقد يمتد حتى 2028.

وسمح صعود سردار من الوصافة إلى القمة على حساب سياكا بصعود المغربي سفيان رحيمي إلى المركز الثاني بقيمة من 3.1 إلى 4 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى 2028 مع ناديه العين، فيما لم تشهد بقية مراكز القائمة تغييراً، ليبقى الكاميروني ليونيل وامبا في المركز الرابع بقيمة تتراوح ما بين 2.6 إلى 3.1 ملايين يورو، وعقد يمتد مع الوحدة حتى 2027، يليه في المركز الخامس البرازيلي بيرو غويلهيرمي، لاعب الشارقة، بقيمة من 2.2 إلى 2.8 يورو، وعقد يمتد حتى 2027، وحل التركي رافيل تاجير، لاعب الجزيرة، في المركز السادس بقيمة 2 إلى 2.5 مليون، وعقد يمتد حتى 2027، والإيراني مهدي قائدي، لاعب كلباء، بقيمة من 1.8 إلى 2.2 مليون يورو، وعقد يمتد حتى 2026.

وفي المركز الثامن البلجيكي عثمان بوسعيد، لاعب النصر، بقيمة 1.7 إلى 2.1 مليون، وبعقد يمتد حتى 2026، وفي المركز التاسع البرازيلي بيدرو هنريكي، لاعب خورفكان، بقيمة 1.1 إلى 1.4 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2026، وفي المركز العاشر بقيمة من 1 إلى 1.1 مليون يورو لكل من التونسي فرج بن نجيميه، لاعب عجمان، وبعقد يمتد حتى 2029، والبرازيلي الفارو دي أوليفيرا، لاعب البطائح، وبعقد يمتد حتى 2028.

ويأتي في المركز 12 السويدي معتز جوهان بعانجسبو، لاعب بني ياس، بقيمة من 730 إلى 830 ألف يورو، وبعقد يمتد حتى 2028، وفي المركز 13 التونسي هيثم الجويني، لاعب دبا الحصن، بقيمة 180 ألف يورو، وبعقد يمتد حتى 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن سردار شارك أساسياً في 782 دقيقة موزعة على 9 مباريات مع شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وتم استبداله في 5 من تلك المباريات، وسجل خلالها 8 أهداف، منها هدف واحد من ركلة جزاء، وصنع هدفين، ومرر 178 تمريرة، منها 130 تمريرة صحيحة.