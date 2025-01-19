أنشيلوتي: مبابي أفضل مهاجم في العالم

أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الدور الذي قام به الفرنسي كيليان مبابي، في فوز النادي الملكي على ضيفه لاس بالماس ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد المدرب الإيطالي على أن مبابي يعد أفضل مهاجم في العالم حاليا، مشيرا إلى أنه ساعد الريال كثيراً في تحقيق نتائج إيجابية، ومؤكدا بأنه يعيش فترة جيدة للغاية في الوقت الحالي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، الذي جرى بملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد "أنا مرتبك لأنني سمعت أننا لعبنا كرة قدم سيئة للغاية وما أراه هو أن ريال مدريد هو المتصدر".

أوضح أنشيلوتي "سأستمر في دراسة أخطاء الفريق. لعبنا اليوم مباراة مثالية للغاية، مع الكثير من الجودة. لقد بدأنا بشكل سيء لكن الديناميكية لم تتغير".

وأضاف مدرب الريال في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لناديه "لقد ساعدنا مبابي كثيراً لأنه يمر بفترة جيدة للغاية. لقد كان عمل الفريق جيدًا للغاية. نحن قادرون على تحقيق التوازن اللازم للتعامل مع اللحظات الجيدة والصعبة".

واصل أنشيلوتي حديثه عن مبابي، حيث قال "إنه أفضل مهاجم في العالم. كان بإمكاننا وضعه على الجناح الأيسر، لكنه مهاجم رائع ويشعر براحة كبيرة في منطقة الوسط وليس على الجناح. إنه يتمتع بقدرة فريدة على الحركة ويمكننا الاستفادة منها بشكل أفضل في الداخل."

واستدرك المدرب المخضرم قائلا "لا أستطيع أن أقول إننا أفضل لاعبي كرة القدم، لكننا لا نلعب بشكل سيء. الفريق يعمل. أحياناً يلعب بشكل أفضل وأحياناً لا".

وتابع "في بعض الأحيان يكون هناك توازن جيد وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك. "نحاول أن نلعب كرة القدم مع الأخذ بالاعتبار خصائص لاعبي فريقي".

وفي ختام حديثه، تطرق أنشيلوتي للانتقادات التي طالت الفريق في الفترة الأخيرة، حيث قال "هناك دائما انتقادات. صافرات الاستهجان في البرنابيو مؤلمة لأنها تمثل انتقاداً من قاعدتنا الجماهيرية المجروحة التي تحفزنا. لقد كانت بمثابة جرس إنذار في مباراة الكأس وكانت مفيدة. اليوم قدم الفريق نسخة رائعة".

وقفز ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز على لاس بالماس 4 / 1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين بالمسابقة.

وتقدم لاس بالماس بهدف مبكر للغاية سجله فابيو سيلفا بعد مرور 27 ثانية من بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي.

ورد الريال بأربعة أهداف سجلها مبابي "ثنائية" وإبراهيم دياز ورودريجو وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 18 و33 و36 و57 على التوالي.

كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ثلاثة أهداف أخرى لمبابي وجود بيلينجهام وفيدريكو فالفيردي نجوم الفريق المدريدي في الدقائق 43 و73 و86 على الترتيب.