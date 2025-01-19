أولمو لاعب برشلونة يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إن لاعب خط الوسط داني أولمو استُبعد من رحلة الفريق لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء جراء إصابة في ربلة الساق.

وسجل أولمو ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى في 18 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق القطالوني في فترة الانتقالات الصيفية من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في مرحلة الدوري بدوري الأبطال إذ فاز في خمس مباريات من أصل ست.

وقال برشلونة "تعرض داني ألمو إلى شد في العضلة النعلية اليمنى (العضلة السفلية في ربلة الساق). سيغيب عن المباراة المقبلة وسيتحدد ميعاد عودته وفقا لتعافيه".

وتم تسجيل أولمو وباو فيكتور، الثنائي الذي انضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، للنصف الأول من الموسم فقط.

ثم منعت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني للعبة الفريق الكتالوني من تسجيل اللاعبين في قائمة الفريق لموسم 2024-2025 بسبب الفشل في الوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر الماضي.

ولكن، لجأ النادي للحكومة الإسبانية التي تدخلت عن طريق المجلس الوطني للرياضة لإلغاء القرار والسماح للنادي بتسجيل الثنائي مؤقتا في انتظار القرار النهائي للاستئناف الذي تقدم به برشلونة.