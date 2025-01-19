القبض على رجل أعمال شهير بتهمة النصب على قفشة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل أعمال شهير في مجال التطوير العقاري، بعد تقديم لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي قفشة بلاغًا يتهمه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج، دون تنفيذ الاتفاق.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من محمد مجدي قفشة، يفيد بتعرضه لعملية نصب من قبل رجل أعمال معروف، حيث قام الأخير بالاستيلاء على المبلغ دون تسليم السيارة المتفق عليها، وأظهرت تحريات المباحث صحة الواقعة، ما أدى إلى ضبط المتهم الذي تبين أنه طليق إعلامية مصرية شهيرة، ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل النيابة العامة.

التفاصيل الكاملة للواقعة

وفقًا لما جاء في البلاغ، تواصل رجل الأعمال مع قفشة، واتفق معه على توفير سيارة مستوردة مقابل مبلغ 13 مليون جنيه، ومع تسليم اللاعب للمبلغ، اختفى المتهم دون تنفيذ الاتفاق، ما دفع قفشة للتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي.

وأكدت مصادر أمنية أن مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بشأن البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحريات عن صحة الشكوى المقدمة، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تحقيقات النيابة

وفتحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال المعروف، بعد تلقيها المحضر الذي حرره قفشة، وتعمل النيابة على استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث يخضع المتهم لاستجواب مكثف بشأن الأموال المستونلى عليها والتهم الموجهة إليه.

وبحسب تقارير مصرية، قد يواجه المتهم تهمًا تتعلق بالاحتيال والنصب بمبالغ كبيرة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب شهرة الطرفين، كما أشارت التقارير إلى أن الواقعة ليست الأولى التي يتورط فيها المتهم بقضايا مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يمتلك سجلًا تجاريًا كصاحب شركة تطوير عقاري، واشتهر بعلاقاته الواسعة في الأوساط الاجتماعية، كما تبين أنه طليق إعلامية شهيرة، مما أضاف المزيد من الاهتمام إلى القضية.

من جانبه، التزم محمد مجدي قفشة الصمت حيال القضية، مكتفيًا بتقديم البلاغ والمضي في الإجراءات القانونية.

ويعد قفشة من أبرز لاعبي النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، وله شعبية كبيرة بين الجماهير، مما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة.

من المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم استدعاء شهود وسماع أقوال المتهم بشأن الواقعة، كما يُنتظر أن تصدر النيابة العامة بيانًا رسميًا يتضمن نتائج التحقيقات الأولية.