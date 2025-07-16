لامين جمال يثير الجدل بتوظيف «فنانين أقزام» في حفل عيد ميلاده الـ 18

يواجه نجم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الشاب، لامين جمال، تحقيقاً محتملاً على خلفية احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر بحضور مجموعة من «الفنانين الأقزام» بهدف الترفيه في نهاية الأسبوع الماضي.

واحتفل الجناح الدولي بعيد ميلاده في حفل خاص في مدينة أوليفيلا على بعد 50 كلم غربي برشلونة، وسط مطالبة وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالتحقيق في القضية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية، عقب شكوى من جمعية الأشخاص الذين يعانون من التقزم وأنواع أخرى من خلل التنسج الهيكلي مع التقزم (أي دي إي إي).

وأتم جمال الثامنة عشرة في 13 يوليو بعد يوم واحد من الحفل الذي أقيم مساء السبت، بحضور عدد من زملائه، إضافة إلى مشاهير من عالم الموسيقى من بينهم بيزاراب وباد غيال.

وأدانت الجمعية «توظيف الأشخاص المصابين بالتقزم بشكل علني كجزء من الترفيه»، قائلة إنها ستتخذ إجراءات قانونية لأن ذلك «يسهم في ترسيخ الصور النمطية، ويغذي التمييز، ويقوض صورة وحقوق» الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم تعلق الوزارة بشكل فوري على محاولة وكالة فرانس برس التواصل معها.

وفي حين لم يُسمح للضيوف بالتصوير خلال الحفل، إلا أن مقطع فيديو انتشر لمجموعة من الأشخاص المصابين بالتقزم يتوجهون إلى الحفل.

وقال أحد المؤدين في الحفل لإذاعة «راك 1» الكاتالونية دون الكشف عن اسمه: «لم يعاملنا أحد بشكل غير لائق، لقد سُمح لنا بالعمل في سلام»، مشيراً إلى أن أربعة منهم كانوا حاضرين. وأضاف: «نحن أشخاص عاديون نكرس أنفسنا لما نحب القيام به بطريقة قانونية تماماً».

وتابع: «منذ عدة سنوات، أراد هؤلاء الأشخاص (بالإشارة إلى جمعية أي دي إي إي) إيذاءنا، أرادوا منعنا من القيام بما نحب، لكنهم لم يقدموا أي عمل أو تدريب للمتضررين».