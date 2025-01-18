نوير يشير إلى إمكانية تمديد عقده مع بايرن ميونخ قريبا

رجح مانويل نوير قائد وحارس مرمى نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني أن يكون هناك بعض الأنباء الإيجابية بشأن تمديد عقده قريبا.

وقال نوير عقب الفوز على فولفسبورج 3 /2 اليوم السبت "المستقبل سيستمر في السير بشكل جيد بالنسبة لبايرن، أؤمن بذلك، الكثير سيحدث في المستقبل القريب، وسيتم حينها الإعلان عن شيئ ما".

وأوضح الحارس المخضرم "هل سيتم التعاقد مع لاعبين من الخارج، المسؤولون في موضع المسؤولية سيحددون".

ويتوقف الإعلان عن تمديد عقد نوير إلى ما بعد الموسم الحالي، على التوقيع فقط.

كما ينتهي عقد جوشوا كيميتش والفونسو ديفيز في نهاية الموسم، وبحسب تقارير إعلامية فإن بايرن قطع خطوات هامة في طريق تمديد عقد ديفيز، المطلوب في ريال مدريد.

وقال ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة "لا يمكنني التأثير على ما يقوله الإعلام، يمكنني فقط التأثير على ما أحاول القيام به بالنسبة للعقود والمحادثات والمفاوضات، حتى تصل إلى محصلة نهائية، أتمنى أن نعلن عن الأمر في مرحلة ما".