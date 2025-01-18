ألابا يعود لريال مدريد بعد 13 شهرا من إصابته في الرباط الصليبي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن ديفيد ألابا جاهز للعب عندما يستضيف الفريق منافسه لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأحد، بعد عام من غياب المدافع بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

وغاب مدافع النمسا عن الملاعب منذ ديسمبر كانون الأول 2023 بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال مباراة بالدوري. وخضع ألابا (32 عاما) لعملية جراحية أخرى في مايو أيار 2024 لعلاج مشكلة في الركبة.

وسجل المدافع ألابا خمسة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في 102 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه في يوليو تموز 2021 قادما من بايرن ميونيخ.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين اليوم السبت "(ألابا) بخير. شارك لمدة 40 دقيقة (في تدريب) أمس وكان يشعر بأنه في حالة جيدة. من الواضح أنه يحتاج إلى العودة تدريجيا لأن ركبته تستجيب بشكل جيد. لن يبدأ المباراة غدا لكنه قد يحصل على بعض الدقائق".

وتعادل ريال مدريد 1-1 مع لاس بالماس في أغسطس الماضي. وستكون عودة ألابا إلى تشكيلة الفريق بمثابة دفعة معنوية للفريق، الذي يعاني بالفعل من ضعف في خط دفاعه بسبب غياب إيدر ميليتاو وداني كاربخال بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي.

ومع انضمام ألابا إلى التشكيلة، سيتم استبعاد الجناج فينيسيوس جونيور بعد حصوله على بطاقة حمراء في الفوز 2-1 في بلنسية خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 43 نقطة، لكن على الرغم من موقف حامل اللقب الحالي في الدوري، واجه أنشيلوتي انتقادات بعد الهزيمة المذلة لفريقه 5-2 أمام منافسه برشلونة في كأس السوبر الإسبانية الأسبوع الماضي في السعودية.

وتبع الهزيمة أمام جدة فوز صعب بعد أشواط إضافية على سيلتا فيجو يوم الخميس في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا، وهو ما أدى إلى صيحات استهجان من الجماهير في سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي (65 عاما) إنه لا يزال يحظى بدعم من إدارة النادي.

وأضاف "هذا الفريق حي وسيقاتل حتى النهاية. لا أشعر بالأذى بسبب الانتقادات، هذا جزء من وظيفتي. أشعر بدعم النادي كما كنت دائما.

"إذا كنت تعتقد أنك تعرف كل شيء، وهذا ليس موقفي، فإنك تتوقف عن التعلم وتفقد ميزتك. أحتاج إلى التحسن في العديد من المجالات. هناك أوقات لا نلعب فيها بشكل جيد، وهذا خطأي.

"(خسارة) مباراة برشلونة كانت مسؤوليتي، ومن العدل والإنصاف أن ينتقدني الجمهور، لكن الجماهير لم تنس ما حققناه".

ويحتل ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا المركز 20 في مرحلة الدوري للمسابقة القارية، ويستضيف رد بول سالزبورج يوم الأربعاء.