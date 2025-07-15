مودريتش إلى ميلان بعد 13 موسماً مع ريال مدريد

يستعد الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش البالغ من العمر 39 عاماً لمغامرة جديدة بالانتقال إلى ميلان الإيطالي، ساعياً لمساعدة بطل أوروبا سبع مرات في استعادة أمجاده بعد موسم ماضٍ مخيب للآمال. وصل مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 إلى إيطاليا، أمس، لإجراء الفحص الطبي مع ميلان بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد استمرت 13 عاماً. ومن المنتظر أن يوقع لاعب الوسط الكرواتي على تعاقد لمدة عام مع خيار التمديد لموسم ثانٍ.

نشأ مودريتش على تشجيع ميلان منذ الطفولة، لأنه كان يضم بين صفوفه، قدوته ومواطنه الكرواتي، زفونيمير بوبان.

وأعلن مودريتش في مايو الماضي أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد المساهمة في فوز الفريق بـ28 لقباً، وهي 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.