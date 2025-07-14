فيرمينو يرحل عن أهلي جدة ويستعد للانضمام إلى السد القطري

يستعد النجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو، لوداع جماهير أهلي جدة السعودي، والانتقال إلى صفوف السد القطري في صفقة، قدرتها وسائل الإعلام بنحو سبعة ملايين يورو.

وانتقل فيرمينو إلى صفوف الأهلي بعد نهاية تجربته التاريخية مع ليفربول، ليواصل كتابة التاريخ مع «الراقي»، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في أول لقب آسيوي للنادي، الذي بات أيضاً أول فريق يتوج بطلاً لآسيا في النسخة الجديدة من البطولة العريقة.

وفي موسم 2024 - 2025 خرج فيرمينو من قائمة الأهلي المحلية، بسبب الوصول إلى الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب بالقائمة، لكنه بقي في القائمة الآسيوية، ورغم الابتعاد عن المباريات توهج النجم البرازيلي آسيوياً، ولعب دوراً بارزاً في تتويج الأهلي التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا.

وأسهم فيرمينو خلال دوري أبطال آسيا للنخبة بـ13 هدفاً في مختلف أدوار البطولة، حيث سجل 6 أهداف في دور المجموعات، وهدفين في دور الـ16، ومثلهما في دور الثمانية، قبل أن يسجل هدفاً في نصف النهائي، وهدفين في المباراة النهائية.

وعلى مستوى جميع المسابقات خاض فيرمينو 65 مباراة مع النادي الأهلي، سجل خلالها 21 هدفاً، وصنع 17 بمساهمة تهديفية بلغت 38 هدفاً.

على جانب آخر سيخوض الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم معسكراً خارجياً في إسبانيا والبرتغال، خلال الفترة من 14 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل، تتخلله مباريات ودية، وسينتقل الفريق بين مدينتي جيرونا الإسبانية والجارف البرتغالية، وسيخوض عدداً من اللقاءات الودية، من بينها مباراة أمام فنار بخشه التركي.

واستدعى الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، 29 لاعباً لهذا المعسكر، وخلت القائمة من أسماء بارزة، منها الجناح همام الهمامي، وفواز الصقور الظهير الأيمن، ومحمد المحاسنة حارس المرمى، ومحمد فلاتة لاعب الوسط، فيما ضمت اللاعب الواعد محمد هزازي، الذي أعلن الاتحاد، أول من أمس، التوقيع معه قادماً من النصر.