غوارديولا لـ«صائدي التوقيعات»: عودوا للمدرسة

شهدت مدينة مانشستر واقعة مثيرة، عندما أبدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غضبه الشديد تجاه مجموعة من الفتيان الذين تجمعوا حول منزله طلباً لتوقيعه على قمصان وتذكارات بهدف المتاجرة بها لاحقاً.



وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن غوارديولا تعرض لموقف مستفز حينما حاول مجموعة فتيان ممن يُطلق عليهم «صائدو التوقيعات» اعتراض طريقه في موقف للسيارات، حاملين معهم مجموعة من القمصان المقلدة بهدف الحصول على توقيعه.

غوارديولا لم يتمالك نفسه وشن هجوماً عنيفاً عليهم، ووجه لهم انتقادات لاذعة قائلاً: «لا تعودوا مرة أخرى، أنا أعرف وجوهكم جيداً، أذهبوا إلى المدرسة وأعدوا أنفسكم، لا تبقوا هنا وتهدروا أوقاتكم»، كما عبّر عن استيائه من رؤيتهم يضيعون مستقبلهم في بيع التوقيعات، وطالبهم بالبحث عن عمل حقيقي.

وقف الصبية في حالة من الإحراج بعد كلمات غوارديولا، لكن المدرب استمر في توجيه انتقاداته، متسائلاً عن أحلامهم: «ما هي أحلامكم؟ هل تريدون أن تعيشوا حياتكم بهذا الشكل».