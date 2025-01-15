8 لاعبين الأعلى قيمة سوقية في السوبر الإماراتي القطري

تترقب جماهير الكرة في كل من الإمارات وقطر مواجهات النسخة الثانية من السوبر الذي يجمع بين 8 أندية حققت إنجازات ونتائج جيدة في الموسم الماضي، بواقع 4 أندية من كل دولة، تتنافس فيما بينها على 4 ألقاب، بعدما اقتصرت النسخة الأولى على لقبين، وسيكون بحث الأضواء أكبر في تلك المباريات عن النجوم الأعلى قيمة سوقية، والمنتظر منهم صناعة الفارق في المستوى والنتائج.

ويمكن تحديد 8 لاعبين هم الأعلى من خلال قائمة نشرها المرصد العالمي لكرة القدم، وتضمنت أعلى اللاعبين قيمة سوقية في مسابقتي دوري المحترفين في كل من الإمارات وقطر، حيث يتصدر سياكا سيديبي لاعب الوصل، قائمة القيمة السوقية المتوقعة للاعبي دوري أدنوك للمحترفين على الإطلاق، بقيمة من 4 إلى 5.1 ملايين يورو، ورافا موخيكا لاعب السد، قائمة جميع لاعبي دوري نجوم أريدُ القطري، بقيمة تتراوح من 9 إلى 12 مليون يورو، بينما الأقل بين أندية مواجهات السوبر، هو أحمد عبدالقادر لاعب نادي قطر، وتتراوح قيمته السوقية من 840 إلى 980 ألف يورو.

«درع التحدي»

تنطلق أولى مواجهات السوبر الإماراتي القطري في السابعة من مساء غد بتوقيت الإمارات، عندما يحل شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ضيفاً على الريان وصيف دوري نجوم أريدُ، على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراتهما على لقب درع التحدي، ويعد سردار أزمون اللاعب الأعلى قيمة سوقية في قائمة «الفرسان»، وتتراوح القيمة من 3.7 إلى 4.9 ملايين يورو، وانضم المهاجم الإيراني لشباب الأهلي في يوليو 2024، ويمتد عقده حتى 2027، وسجل 8 أهداف وصنع هدفين حتى الآن مع الفريق في الدوري.

ويقابله في «الرهيب»، المهاجم البرازيلي روجير غيديس، الذي انضم للريان في أغسطس 2023، وسجل هدفه الأول للنادي في شباك المرخية، ليفوز فريقه بهدف دون مقابل يوم 17 من الشهر نفسه، وخلال مشواره هذا الموسم مع الفريق، سجل 10 أهداف، وصنع هدفين في 12 مباراة لعبها في الدوري القطري، وتتراوح قيمته السوقية من 3.4 إلى 4.3 ملايين يورو ويمتد عقده حتى 2027، ويتوقع أن يصنع كل من سردار وغيديس، الفارق في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين، مع العلم أن شباب الأهلي ينفرد بكون الفريق الوحيد الذي يخوض السوبر الإماراتي القطري للمرة الثانية، بعدما نال لقب درع السوبر في النسخة الأولى بتغلبه على ضيفه الدحيل 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي.

«كأس السوبر»

تقام المباراة الثانية على لقب كأس السوبر في الساعة الثامنة من مساء بعد غد، على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، وتجمع بين النصر وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونادي قطر وصيف كأس أمير قطر، ويعد البلجيكي من أصول مغربية عثمان بوسعيد، الأعلى قيمة سوقية في صفوف «العميد» وتتراوح القيمة من 1.7 إلى 2.2 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2026، وسجل هدفين، وصنع 3 أهداف في 12 مباراة لعبها مع النصر في الدوري، ويقابله في فريق قطر اللاعب المصري أحمد عبدالقادر، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من الأهلي المصري، وتتراوح قيمته السوقية من 840 إلى 980 ألف يورو، وهو الأقل بين الأندية الثمانية، وسجل 3 أهداف في 9 مباريات لعبها مع نادي قطر في النسخة الحالية من الدوري.

«درع السوبر»

تقام المباراة الثالثة على درع السوبر في السابعة من مساء السبت المقبل، على ملعب استاد جاسم بن حمد، وتجمع السد حامل لقب دوري نجوم أريدُ، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين، وتجمع المواجهة بين أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الأندية الثمانية المشاركة في السوبر الإماراتي القطري، حيث الأعلى هو الجناح الإسباني رافا موخيكا الذي تعاقد معه السد في مايو 2024 بعقد يمتد حتى 2028، وتتراوح قيمته السوقية من 9 إلى 12 مليون يورو، ولعب مع السد في الدوري، 9 مباريات وسجل 8 أهداف، ويقابله سياكا سيديبي المنضم لصفوف «الإمبراطور» في أغسطس 2022، ويمتد عقده الحالي حتى 2028، وتبلغ قيمته السوقية المتوقعة من 4 إلى 5.1 ملايين يورو، ولعب مع الوصل، 9 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

«كأس التحدي»

تختتم البطولة بمباراة على كأس التحدي بين الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والوكرة بطل كأس قطر في الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد آل نهيان، ويعد الكاميروني ليونيل وامبا، الأعلى قيمة سوقية في صفوف الوحدة، وتتراوح من 3.1 إلى 3.8 ملايين يورو، وتعاقد معه «العنابي» في أغسطس 2024 بعقد يمتد حتى 2027، ولعب مع الفريق 7 مباريات، ولم يسجل أي أهداف في الدوري، ولديه 3 تمريرات مؤثرة، وفي المقابل، الجناح الإنجليزي من أصول مغربية أيوب عسال، والمنضم إلى الوكرة في يناير 2023 بعقد يمتد حتى 2028، وتتراوح قيمته السوقية من 3.5 إلى 4.4 ملايين يورو، ولعب مع «النواخذة»، 12 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 3 أهداف في الدوري القطري.