راشد البلوشي: «السوبر» بوابة النصر للعودة إلى الألقاب

أكد راشد البلوشي المدافع الصاعد في النصر أنه متحمس لخوض أول نهائي في مشواره الاحترافي مع العميد والذي تزامن مع انضمامه إلى الفريق الأول الموسم الحالي، مشيراً إلى أن «النهائي الأول» عبارة عن «لحظة تاريخية» لا تنسى في مشوار أي لاعب، متمنياً أن تكلل جهود فريقه بالنجاح والتتويج بكأس السوبر الإماراتي القطري عندما يلتقي النادي القطري بعد غدٍ على استاد آل مكتوم، وقال البلوشي لـ«البيان»: بدأت مسيرتي منذ الصغر في أكاديمية نادي النصر، وكنت متشوقاً للوصول إلى الفريق الأول والتواجد معه في أحد النهائيات، وأتمنى أن نحصل على لقب كأس السوبر حتى تكون بدايتي مثالية مع الفريق.

وأضاف: المباراة المقبلة فرصة ثمينة لنا لإعادة النصر إلى الألقاب، سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، ندرك أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا أثبتنا في الكثير من المباريات أننا نملك فريقاً قوياً بإمكانه هزم أي فريق، سنلعب بثقة وسنحاول عدم إضاعة هذه الفرصة على أرضنا للتتويج باللقب الذي سيكون أفضل هدية نقدمها لجماهيرنا.

وحقق النصر آخر ألقابه 17 يناير 2020 عندما فاز على شباب الأهلي 2 - 1 وتوج بلقب كأس الخليج العربي (أديب حالياً)، وسيلتقي في نفس هذا اليوم ( 17 يناير) في ذكرى تتويجه باللقب الأخير الفريق القطري في كأس السوبر الإماراتي القطري الجمعة المقبلة.

وظهر البلوشي لأول مرة في تشكيلة العميد في مباراة شباب الأهلي لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين والتي خسرها النصر بثنائية نظيفة قبل أن يحقق أول فوز مع فريقه في ظهوره الثاني ضد كلباء في الجولة 12 الجمعة الماضية.

مباراة صعبة

واعترف البلوشي أن مباراته الأولى ضد شباب الأهلي كانت الأصعب في مشواره، وبالرغم من خسارة فريقه إلا أنه يراها كانت تجربة مفيدة له وأكسبته المزيد من الثقة خاصة أنه واجه الفرسان الذي يضم أفضل المهاجمين في الدوري، مشيراً إلى أن اللاعب وخاصة المدافع يجب أن يواجه المواقف الصعبة حتى يتعلم منها ومن أخطائه، في المقابل اعتبر البلوشي مشاركته ضد كلباء من أفضل المباريات التي لعبها، حيث دخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني عندما كان فريقه متأخراً بثنائية نظيفة قبل أن ينجح النصر في قلب الطاولة ويخرج فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأضاف: أشكر المدرب شرودر على ثقته بي وزملائي على دعمهم لي، أشعر بأن أدائي تحسن كثيراً مقارنة بالمباراة الأولى، عشت مشاعر متضاربة في المباراتين ولكن كل هذه التجارب ستساعدني على التطور وسأبذل المزيد من الجهد حتى أصقل مهاراتي أكثر وأحصل على فرصة للعب.

وعن ارتدائه القميص رقم 32، كشف البلوشي أن اختياره هذا القميص لم يكن صدفة بل لكونه الرقم الذي حمله خليفة مبارك اللاعب السابق للنصر، وهو المدافع الذي يعتبره البلوشي قدوته منذ أن كان لاعباً في المراحل السنية، وقال: خليفة مبارك من أفضل المدافعين الذين أنجبهم نادي النصر، وكنت شاهداً على مسيرته ووصوله إلى المنتخب الوطني، لذلك اخترت نفس رقمه وآمل أن أنجح مثله وألعب يوماً ما في المنتخب.

وأكد البلوشي أنه يطمح إلى أن تكون مسيرته حافلة بالألقاب مع النصر وأن يسهم في عودة العميد للتويج بلقب الدوري الغائب عنه لسنوات طويلة.